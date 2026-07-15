Vrei o vacanță într-o țară exotică? Locurile în care ai nevoie de vaccinuri. Cât costă imunizarea

Iulia Nicolae, studentă la Medicină Veterinară, se pregătește pentru o expediție de două săptămâni în Zimbabwe, unde va participa la monitorizarea animalelor sălbatice. Înainte de plecare, aceasta urmează schema de vaccinare recomandată pentru destinația aleasă.

„Astăzi am făcut 3 pentru febra galbenă, tifoidă și rabic, mai am pentru hepatita A, mai am încă o doză de rabic și în ultima zi, fix înainte să plec, încă o doză rabic”, spune tânăra pentru observatornews.ro.

Boli pentru care ai nevoie de vaccinuri

Persoanele care călătoresc în zone cu risc se pot adresa cabinetelor de medicină de călătorie din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” și al Institutului de Boli Tropicale „Victor Babeș”, unde primesc recomandări personalizate în funcție de destinație și durata sejurului.

Medicii infecționiști recomandă, în funcție de țara vizitată, vaccinarea împotriva febrei galbene, rabiei, febrei tifoide și hepatitei A, dar și actualizarea rapelurilor pentru difterie, tetanos, poliomielită, rujeolă și hepatita B. Toate imunizările sunt consemnate în Certificatul Internațional de Vaccinare, document solicitat la intrarea în anumite state.

În cazul copiilor, vaccinul împotriva febrei galbene poate fi administrat începând cu vârsta de 9 luni, iar cel împotriva febrei tifoide de la 2 ani.

Pentru malarie nu există vaccin, însă medicii recomandă tratament profilactic, adaptat fiecărei destinații și categorii de vârstă. Specialiștii avertizează însă că malaria este o boală gravă, care poate evolua de la simptome ușoare, asemănătoare unei răceli, până la complicații severe și chiar deces, în lipsa unui diagnostic și tratament la timp.

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Cât costă imunizarea

Consultația la un cabinet de medicină de călătorie ar trebui programată cu cel puțin trei săptămâni înainte de plecare pentru ca schema de imunizare să poată fi finalizată la timp.

Costul unei scheme complete de vaccinare poate depăși 1.000 de lei, în funcție de destinație și de vaccinurile necesare.