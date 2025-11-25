CCR declară neconstituțională legea privind plata pensiilor private. ICCJ și AUR au câștigat sesizările

Curtea Constituțională a României a respins proiectul legislativ ce reglementa modul de retragere a banilor din Pilonul II și III. Sesizările formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție și de AUR au fost admise, CCR urmând să prezinte motivele oficiale ale deciziei, potrivit Agerpres.

Curtea Constituţională a României (CCR) a admis, marţi, sesizările formulate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) și de AUR privind legea care stabilea regulile de plată a pensiilor private din Pilonul II și III. Decizia blochează, pentru moment, implementarea proiectului adoptat de Parlament în luna octombrie.

Ce prevedea legea declarată neconstituțională

Actul normativ stabilise că persoanele care solicită retragerea banilor din Pilonul II – componenta obligatorie administrată privat – urmau să primească inițial doar 30% din sumă, restul fiind eșalonat pe o perioadă de opt ani. Prin excepție, bolnavii cu afecțiuni oncologice puteau beneficia de întreaga sumă printr-o singură plată.

Totodată, proiectul oferea posibilitatea unei plăți unice integrale în cazul persoanelor al căror fond acumulat este mai mic decât valoarea a 12 indemnizații sociale lunare.

De ce a contestat ÎCCJ proiectul: lipsă de claritate și previzibilitate

Judecătorii Înaltei Curți, reuniți în cadrul Secțiilor Unite, au decis în unanimitate sesizarea CCR, argumentând că legea ridică serioase probleme de constituționalitate.

Magistrații au subliniat că cetățenii „au dreptul să aibă o lege clară, previzibilă și predictibilă cu privire la drepturile lor la pensie” și că este în interesul societății ca actul normativ să fie verificat de Curtea Constituțională înainte de promulgare.

Potrivit ÎCCJ, prevederile legislative nu respectau criteriile de accesibilitate, claritate, precizie și previzibilitate, încălcând totodată „principiile legalității și proporționalității” în ceea ce privește reglementarea infracțiunilor și contravențiilor din textul legii.

AUR: „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor”

Și AUR a depus o sesizare împotriva legii, acuzând guvernarea că încearcă să profite de economiile românilor din fondurile private de pensii.

„Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III”, a transmis formațiunea în comunicatul prin care a justificat contestarea proiectului.

Partidul a precizat că, dacă inițiativa ar fi fost „cu adevărat pentru binele contribuabililor”, parlamentarii AUR ar fi votat-o, însă, în realitate, aceasta ar aduce beneficii în primul rând administratorilor fondurilor, care ar încasa comisioane între 0,21% și 0,27%. „Iar, în al doilea rând, principalul câştigător este statul român, care a găsit un colac de salvare pentru un sistem care se împrumută constant, fără limite, la dobânzi uriaşe”, a transmis partidul.