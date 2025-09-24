CCR explică de ce este constituțională legea de restructurare a ANRE, ASF și ANCOM

Curtea a stabilit că dispozițiile legii sunt constituționale.

Curtea Constituțională a stabilit că Guvernul și-a angajat răspunderea asupra Legii sus-menționate cu respectarea art.114 din Constituție, întrucât a reglementat eficientizarea activității ANRE, ASF și ANCOM și a justificat atât urgența, cât și necesitatea adoptării legii.

De asemenea, Curtea Constituțională a constatat că legiuitorul are competența de a stabili măsuri legislative referitoare la reducerea numărului de posturi și la reducerea nivelului salariilor de bază și/sau indemnizațiilor personalului unor autorități administrative autonome.

Totodată, Curtea a constatat că, urmare a noii organigrame și a aplicării noilor state de funcții, legea criticată a prevăzut că reîncadrarea personalului pe funcții se face prin act administrativ emis de conducătorul autorității autonome; or, controlul acestor acte administrative nu intră în sfera de atribuţii ale Curţii Constituţionale.

„Pretinsa neclaritate a sintagmei vizează chestiuni de interpretare şi aplicare a legii, iar nu de constituționalitate”, au stabilit judecătorii CCR.

Aceștia notează că legiuitorul a instituit atât criterii obiective pe baza cărora se face reorganizarea celor trei autorități administrative autonome, cât și garanții efective pentru personalul afectat de măsurile legislative criticate.

Decizia CCR este definitivă și general obligatorie.

(sursa: Mediafax)

Keywords:CCR, RESPINGERE