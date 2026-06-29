Clotilde Armand, aproape de sentința penală

Secția Penală a Judecătoriei Sectorului 1 din București urmează să pronunțe sentința, pe fond, în dosarul în care fosta primăriță USR de la Sectorul 1, Clotilde Armand, este judecată pentru conflict de interese penal. Asta, după aproape doi ani și jumătate de la luarea în discuție a acestei spețe și după nu mai puțin de 16 termene de judecată amânate din diverse motive. Pentru aceleași fapte, fosta primăriță a pierdut, deja, două procese în civil cu Agenția Națională de Integritate și a rămas fără mandatul de senator USR, aleasă la scrutinul legislativ din 1 decembrie 2024.

Procesul care o vizează pe Clotilde Armand, ce face obiectul dosarului nr. 12508/299/2024, a fost înregistrat la Judecătoria Sectorului 1 încă din data de 25 aprilie 2024, după ce procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au finalizat cercetările în această speță. Clotilde Armand are calitatea de inculpat, fiind acuzată de săvârșirea infracțiunii de conflict de interese.

Primul termen de judecată a avut loc în data de 13 februarie 2025 și, până la 22 iunie 2026, au avut loc nu mai puțin de 16 termene de judecată, în care s-au dispus, de regulă, amânări fie din lipsă de procedură, fie pentru că, în toamna anului trecut, a avut loc greva din justiție.

La data de 22 iunie 2026, completul însărcinat cu soluționarea acestui dosar pe fond a dispus amânarea pronunțării în această cauză pentru data de 24 iulie 2026. Adică în plină vacanță judecătorească. Soluția pe care o va pronunța nu va fi definitivă, ea putând să fie atacată cu apel la Tribunalul București.

Trimisă în judecată din aprilie 2024

În luna aprilie a anului 2024, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a înaintat instanței dosarul în care Clotilde Armand, fostul edil progresist al Sectorului 1, este acuzată că s-a numit pe sine manager al unui proiect finanțat din fonduri europene, după care, succesiv, și-a majorat indemnizația pe care a primit-o în cadrul acestui proiect. Clotilde Armand a aflat că este trimisă în judecată la scurt timp după ce și-a depus la Biroul Electoral Central mandatul pentru un nou mandat de edil la Sectorul 1.

Conform unui comunicat de presă remis la momentul respectiv, de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, procurorii au au finalizat urmărirea penală și au dispus trimiterea în judecată a inculpatei Clotilde Marie Brigitte Armand, fostul primar USR al Sectorului 1 din București. Aceasta a fost cercetată și pusă sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, infracțiune prevăzută și pedepsită de articolul 301, alineat 1 din Codul penal.

Anchetatorii arată, în rechizitoriu, că din materialul probator administrat în cauză a rezultat că în perioada lunilor mai 2022 - august 2022, în calitate de primar al Sectorului 1 din Municipiul Bucureşti, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a emiterii Dispoziției nr. 715/18.02.2022 prin care s-a desemnat manager al proiectului „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție”, cod proiect MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, inculpata Clotilde Armand a emis patru dispoziții care au produs foloase materiale pentru sine, beneficiind de majorări ale indemnizațiilor lunare în sumă de totală de 18.720 lei, venituri brute.

Patru capete de acuzare

Astfel, procurorii susțin că, în data de 6 mai 2022, edilul USR „a emis Dispoziția nr. 1708/06.05.2022 prin care, pentru timpul lucrat în luna aprilie a anului 2022 în cadrul echipei de management a proiectului cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, Clotilde Armand şi-a majorat indemnizaţia lunară aferentă lunii aprilie 2022 cu suma de 3.744 de lei, din care a încasat suma de 2.191 de lei în contul personal, diferenţa de 1.533 de lei reprezentând impozite şi contribuţii, fiind reţinută şi transferată de angajator la bugetul de stat”.

Mai departe, o lună mai târziu, în data de 7 iunie 22022, aceeași primăriță „a emis Decizia nr. 2156/07.06.2022, prin care, pentru timpul lucrat în luna mai 2022 în cadrul echipei de management a proiectului cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, şi-a majorat indemnizaţia lunară aferentă lunii mai 2022 cu suma de 5.616 de lei, din care a încasat suma de 3.285 de lei în contul personal, diferenţa de 2.331 de lei reprezentând impozite şi contribuţii, fiind reţinută şi transferată de angajator la bugetul de stat”. Apoi, în data de 5 iulie 2022, Clotilde Armand „a emis Dispoziția nr. 2517/05.07.2022 prin care, pentru timpul lucrat în luna iunie 2022 în cadrul echipei de management a proiectului cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, şi-a majorat indemnizaţia lunară aferentă lunii iunie 2022 cu suma de 3.744 de lei, din care a încasat suma de 2.191 de lei în contul personal, diferenţa de 1.533 de lei reprezentând impozite şi contribuţii, fiind reţinută şi transferată de angajator la bugetul de stat”.

De asemenea, procurorii mai arată că, în data 1 august 2022, primarul Sectorului 1 „a emis Dispoziția nr. 2853/01.08.2022 prin care, pentru timpul lucrat în luna iulie 2022 în cadrul echipei de management a proiectului cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, şi-a majorat indemnizaţia lunară aferentă lunii iulie 2022 cu suma de 5.616 de lei, din care a încasat suma de 3.285 de lei în contul personal, diferenţa de 2.331 de lei reprezentând impozite şi contribuţii, fiind reţinută şi transferată de angajator la bugetul de stat”.

Laturile civilă și administrativă ale acelorași fapte, soluționate deja de instanțe

Aceleași acuzații au făcut și obiectul unei acțiuni administrative declanșate de către Agenția Națională de Integritate (ANI) și au constituit un raport prin care Clotilde Armand a fost declarată în conflict de interese administrative. USR-ista a atacat raportul ANI în instanță, dar a pierdut, definitiv, procesul la Înalta Curte de Casație și Justiție. Acest lucru a condus și la invalidarea, la finalul anului 2024, a mandatului lui Clotilde Armand de senator USR de București.

În paralel, anul acesta Tribunalul București, prin Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, a anulat, după aproape patru ani, și deciziile ilegale pe care fosta primăriță progresistă a Sectorului 1, Clotilde Armand, le-a emis, în propriul folos.

Concret, Agenția Națională de Integritate a deschis, la data de 9 aprilie 2025, un proces în contencios, solicitând Tribunalului București anularea actelor administrative, respectiv a dispozițiilor de primar iscălite de Clotilde Armand, numerele 715 din data de 18 februarie 2022, 1.708 din data de 16 mai 2022, 2.156 din data de 7 iunie 2022, 2.517 din data de 5 iulie 2022, respectiv 2.853 din data de 1 august 2022.

În acest proces, Agenția Națională de Integritate a chemat în judecată atât fosta primăriță Clotilde Armand, cât și Primăria Sectorului 1 și pe primarul acesteia, care figurează, în speță, în calitate de pârâți.