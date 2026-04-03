Anchetă explozivă la Bacău: șef de poliție, acuzat că a luat mită în timpul unui control

Șef din Poliția Bacău, acuzat de mită după un control: plasat în arest la domiciliu

Un comisar-șef de poliție din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Bacău este în centrul unui scandal de corupție, după ce procurorii anticorupție au dispus măsuri penale împotriva sa. Este vorba despre Rujan Răzvan, șef al biroului de investigare a criminalității din mediul de afaceri, acuzat de luare de mită, potrivit unui comunicat de presă emis de DNA.

La data de 1 aprilie 2026, procurorii au decis reținerea acestuia pentru 24 de ore, iar ulterior au pus în mișcare acțiunea penală. O zi mai târziu, pe 2 aprilie, cazul a ajuns în fața Tribunalului Bacău.

Decizia instanței: arest la domiciliu pentru 30 de zile

Judecătorii au admis propunerea formulată de procurori și au dispus plasarea inculpatului în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Măsura vine în urma probelor adunate în cadrul anchetei, care indică suspiciuni serioase de corupție.

Cum ar fi fost prins polițistul

Potrivit anchetatorilor, fapta ar fi avut loc chiar în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. În cadrul unui control privind respectarea legislației silvice, efectuat la un punct de lucru al unei societăți comerciale, comisarul-șef ar fi primit suma de 1.000 de lei de la administratorul firmei verificate.

Procurorii susțin că momentul a fost documentat ca flagrant, ceea ce a dus la intervenția imediată și reținerea suspectului.

Ancheta continuă sub principiul prezumției de nevinovăție

Autoritățile subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă procedurală, menită să permită administrarea probelor. Aceasta nu afectează, în niciun fel, prezumția de nevinovăție de care beneficiază inculpatul.

Cazul este investigat în continuare, iar evoluția acestuia va depinde de probele care vor fi administrate în perioada următoare.