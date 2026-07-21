10 trucuri prin care părinții îi pot desprinde pe copii de ecrane în vacanța de vară

În realitate însă, telefoanele inteligente, tabletele și alte dispozitive digitale concurează tot mai mult cu activitățile desfășurate afară, iar mulți părinți se confruntă cu provocarea de a găsi un echilibru între tehnologie și timpul petrecut în natură.

Specialiștii atrag atenția că soluția nu este eliminarea completă a ecranelor, ci construirea unor obiceiuri sănătoase și introducerea unor alternative atractive pentru copii.

„Vara ar trebui să fie o perioadă în care copiii ies afară, se joacă, explorează și se relaxează, însă realitatea este că mulți dintre ei petrec în continuare mult timp pe dispozitive”, explică Ghislaine Bombusa, director de conținut și digital la organizația Internet Matters, care promovează siguranța online a copiilor și adolescenților.

Potrivit experților, părinții ar trebui să urmărească nu doar reducerea timpului petrecut în fața ecranelor, ci și calitatea acestuia, prin încurajarea activităților care stimulează creativitatea, învățarea și interacțiunea.

Datele studiului „Children of the 2020s”, realizat de cercetători de la University College London, arată că inclusiv copiii de doi ani petrec, în medie, aproximativ două ore pe zi privind la televizor, videoclipuri sau alte forme de conținut digital. Această durată depășește recomandările Organizației Mondiale a Sănătății pentru această categorie de vârstă.

Pentru copiii mici, trecerea de la dispozitive la joaca în aer liber poate necesita o perioadă de adaptare. Kathy Leatherbarrow, consultant în educația timpurie la Eden Training Solutions, susține că activitățile simple și familiare îi pot ajuta pe cei mici să descopere plăcerea jocului offline.

Iată recomandările specialiștilor pentru o vară cu mai puține ecrane:

1. Actvtăți atractive

Copiii sunt mai predispuși să lase dispozitivele deoparte atunci când au alternative interesante. O plimbare în parc, o tură cu bicicleta, activitățile creative sau jocurile cu apă pot deveni opțiuni naturale pentru petrecerea timpului liber.

2. Obiceiul ieșirii în aer liber

Pentru copiii mici, activitățile simple sunt adesea cele mai eficiente. O găleată cu jucării de grădină, o vânătoare de comori în natură sau o scurtă plimbare pentru observarea mediului înconjurător pot face ieșitul afară mai ușor de acceptat.

3. Implicarea copiilor în stabilirea regulilor

Specialiștii recomandă ca părinții să discute cu cei mici despre limitele privind utilizarea dispozitivelor, în loc să impună unilateral reguli stricte. Copiii tind să respecte mai ușor regulile la a căror creare au contribuit.

4. Perioade fără ecrane

Mesele în familie, ieșirile împreună și rutina de seară pot deveni momente fără telefoane sau tablete. Aceste pauze favorizează comunicarea și conectarea între membrii familiei.

5. Părinții să ofere propriul exemplu

Copiii imită comportamentul adulților, iar utilizarea constantă a telefonului de către părinți poate transmite un mesaj contradictoriu.

Hector Hughes, cofondator al programului Unplugged, dedicat pauzelor digitale în natură, recomandă ca adulții să fie primii care reduc timpul petrecut pe dispozitive.

„Dacă vreți ca cei mici să renunțe la ecrane, trebuie să vă vadă făcând același lucru”, susține acesta.

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6. Limite clare pentru preadolescenți

Pentru copiii între opt și doisprezece ani, experții recomandă un echilibru între autonomie și reguli. Discuțiile despre timpul petrecut online, tipul de conținut consumat și modul în care sunt folosite dispozitivele pot fi mai eficiente decât restricțiile rigide.

7. Alternative la îndemână

De multe ori, utilizarea telefonului apare din obișnuință sau plictiseală. Cărțile, jocurile, materialele pentru activități creative sau obiectele pentru explorare ar trebui să fie ușor accesibile.

8. Fotografiere fără telefon

Un aparat foto instant poate oferi copiilor aceeași satisfacție creativă precum camera telefonului, dar fără tentația derulării continue pe aplicații și rețele sociale.

9. Pauza digitală, o provocare

Experții recomandă ca renunțarea temporară la dispozitive să fie prezentată ca o activitate interesantă, nu ca o pedeapsă. O cutie specială pentru telefoane sau stabilirea unor intervale fără ecrane pot transforma experiența într-un joc de familie.

10. Încredere în relația cu adolescenții

În cazul adolescenților, controlul excesiv poate avea efect invers. Specialiștii recomandă dialogul deschis despre modul în care aceștia folosesc tehnologia și despre impactul acesteia asupra stării lor de bine.

Obiectivul nu este eliminarea dispozitivelor, ci dezvoltarea unui mod echilibrat de utilizare a acestora, astfel încât timpul online să coexiste cu activitățile offline, somnul și relațiile sociale.

Experții subliniază că tehnologia poate avea și un rol pozitiv atunci când este folosită creativ: realizarea de proiecte video, învățarea programării, desenul digital sau dezvoltarea unor noi competențe pot transforma timpul petrecut pe ecrane într-o experiență valoroasă, notează independent.co.uk