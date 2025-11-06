Contabil, cercetat că a depalidat peste 1,2 milioane lei din două școli din Sectorul 5

Joi, în cadrul operațiunii „Jupiter 4”, coordonată de Parchetul General și Inspectoratul General al Poliției Române, polițiștii din cadrul D.G.P.M.B. – Poliția Sectorului 5, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat trei percheziții domiciliare în București, într-un dosar de delapidare în formă continuată.

Potrivit informațiilor din anchetă, suspectul B.A., contabil în două școli publice din Sectorul 5, ar fi transferat în mod nejustificat, pe parcursul mai multor ani, sume importante de bani din fondurile unităților de învățământ în conturile sale personale.

Anchetatorii susțin că, în calitate de contabil al unei școli publice din Sectorul 5, B.A. ar fi efectuat 219 viramente bancare, în perioada 2019–2025, însușindu-și aproximativ 1 milion de lei din bugetul instituției.

Într-o altă unitate școlară, unde ocupa aceeași funcție, suspectul ar fi repetat mecanismul: 24 de transferuri bancare nejustificate, în valoare totală de aproximativ 200.000 lei.

Cercetările sunt derulate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Poliția Sectorului 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București.

Anchetatorii verifică în continuare fluxurile financiare, documentele contabile și eventuale complicități, urmând să stabilească valoarea finală a prejudiciului și modalitatea de recuperare a acestuia.

(sursa: Mediafax)