„Afacerea șpaga la ANAF”: Inspectori și șefi prinși cu mii de euro mită pentru a „închide ochii” la controale

Procurorii DNA au descoperit două rețele de corupție în interiorul ANAF București. Mai mulți inspectori antifraudă și un șef de serviciu sunt acuzați că au primit sau au intermediat sume de bani pentru a favoriza anumite firme în timpul controalelor fiscale.

DNA destructurează două rețele de corupție din ANAF București: bani și influență pentru „controale favorabile”

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat, joi, destructurarea a două rețele de corupție care funcționau în cadrul ANAF București. Procurorii anticorupție susțin că mai mulți inspectori antifraudă și un șef de serviciu ar fi primit mită pentru a „aranja” rezultatele unor controale la diverse societăți comerciale.

DNA a dispus reținerea pentru 24 de ore a lui Marin Marius-Eduard, inspector antifraudă în cadrul ANAF București, acuzat de luare de mită. Acesta urmează să fie prezentat vineri la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Totodată, sub control judiciar pentru 60 de zile au fost plasați:

Bogdan Istrati , fost șef de serviciu ANAF București – acuzat de dare de mită ;

Aurică Costică , inspector antifraudă – acuzat de luare de mită ;

Valentin Ionescu , inspector antifraudă – acuzat de complicitate la dare de mită ; Citește pe Antena3.ro Cazul ciudat al femeii care a fost dată dispărută de familie în 2018. A fost găsită acum fără viață, în casă

E.T. și M.A.G. , administratori ai unor firme – acuzați de cumpărare de influență ;

Z.T. și L.D. , administratori de societate comercială – acuzați de dare de mită în formă continuată ;

Z.J., persoană fără calitate specială – acuzat de complicitate la dare de mită.

Prima schemă: 75.000 de lei pentru „închiderea” unui control

Potrivit DNA, în noiembrie 2024, inspectorii Aurică Costică și Marin Marius-Eduard au efectuat un control la o firmă de transport alternativ. În urma verificărilor, au descoperit mai multe nereguli. Administratorii firmei, E.T. și M.A.G., ar fi apelat la intermediari pentru a evita o sesizare penală.

Un funcționar din cadrul D.R.A.F. București le-ar fi promis că poate interveni pe lângă Bogdan Istrati, șeful inspectorilor, care ar fi cerut 9.000 de euro pentru a „aranja” rezultatele controlului.

În realitate, intermediarul a cerut 75.000 de lei, bani care au fost plătiți în decembrie 2024. Din această sumă, Istrati ar fi primit 45.000 de lei, iar restul de 20.000 de lei ar fi ajuns la inspectorii Costică și Marin Marius-Eduard, câte 10.000 lei fiecare, pentru a nu sesiza penal neregulile descoperite.

A doua schemă: 35.000 de lei pentru desigilarea depozitelor

Într-o altă cauză, în septembrie 2025, inspectorii antifraudă au descoperit la o altă firmă un plus de marfă de 160.000 de lei, motiv pentru care au sigilat depozitele. Administratorii Z.T. și L.D. ar fi oferit, prin intermediul lui Z.J. și al inspectorului Ionescu Valentin, o mită de 5.000 de euro (25.000 lei) unui alt inspector antifraudă pentru a închide favorabil controlul.

Ulterior, pe 13 octombrie 2025, aceștia ar fi oferit încă 10.000 lei aceluiași inspector pentru desigilarea depozitelor.

Toți inculpații aflați sub control judiciar au interdicția de a părăsi România fără acordul procurorului și de a comunica, direct sau indirect, cu ceilalți implicați în dosar.