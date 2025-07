Corupție în Portul Constanța: un angajat și un administrator, acorduri de recunoaștere a vinovăției

Procurorii DNA au dispus sesizarea instanței de judecată cu acordurile de recunoaștere a vinovăției în cazul lui Ț.L., angajat al unor societăți comerciale care activează în Portul Constanța, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de dare de mită și B.R., asociat și administrator în cadrul unei societăți comeriale care activează în Portul Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.



În acordurile de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut că la data de 20 ianuarie 2025, inculpatul Ț.L., urmărind obținerea atribuirii de către una dintre firmele pe care le coordonează a contractului „Umpluturi si sistematizare teritoriu aferent Danei 99 din zona fluvio–maritimă a Portului Constanța și organizarea execuției lucrărilor” în valoare de 124.625.548 de lei (echivalent a aproximativ 25.000.000 de euro), aflat în procedură de licitație, ar fi promis, prin intermediul unei persoane, suma de 250.000 de euro (reprezentând 1% din valoarea contractului), pentru ca funcționari publici cu atribuții decizionale din cadrul Administrației Porturilor Maritime S.A. Constanța să întreprindă demersurile necesare astfel încât societatea inculpatului să fie declarată câștigătoare.

Ulterior, în datele de 4 și 6 februarie 2025, în realizarea aceleiași rezoluții și prin două acțiuni succesive, inculpatul Ț.L. ar fi oferit, prin intermediul aceleiași persoane, suma totală de 25.000 de euro ca avans din suma promisă de 250.000 de euro.

La data de 11 decembrie 2024, inculpatul B.R., urmărind obținerea aprobării la nivelul Administrației Porturilor Maritime S.A. Constanța a unui proiect pe care urma să îl deruleze în Portul Constanța prin firma sa, ar fi remis lui Cristea Cătălin-Viorel, funcționar public în cadrul companiei naționale anterior menționate, suma de aproximativ 400 de euro, în legătură cu îndeplinirea și, după caz, urgentarea îndeplinirii, de către cel din urmă și de către alți funcționari publici din cadrul companiei, a actelor necesare obținerii de avize, aprobări și licență de lucru pentru proiectul respectiv.

În cauză, cu privire la inculpatul Ț.L., procurorii anticorupție au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra sumei de 25.000 de euro, depusă în contul A.N.A.B.I. pe numele său, în vederea confiscării speciale de către instanța de judecată.

Potrivit DNA, cei doi şi-au asumat în totalitate faptele comise și au avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor, detaliile oferite procurorilor anticorupție ducând la stabilirea concretă a întregii stări de fapt.

„În prezența avocaților, cei doi inculpați au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrările juridice pentru care au fost puse în mișcare acțiunile penale și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv: pentru inculpatul Ț.L. o pedeapsă de 2 ani și 4 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și 4 luni; iar pentru inculpatul B.R. o pedeapsă de un an și 4 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani. Cei doi inculpați au declarat expres că sunt de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o durată de 60 de zile fiecare”, arată DNA, într-un comunicat de presă remis joi.

Dosarele de urmărire penală și acordurile de recunoaștere a vinovăției privindu-i pe cei doi inculpați au fost înaintate la Tribunalul Constanța, cu propunerea de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)