Șeful ARR, Cristian Anton, a fost reținut! DNA a găsit sute de mii de euro la percheziții

Anton va fi înaintat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Un total de aproape 500.000 de euro cash au fost găsiți de procurorii DNA în timpul celor 23 de percheziții care îl vizează pe șeful ARR, Cristian Anton. Banii cash erau depozitați nu numai în cutii pentru pantofi, ci și într-o valiză, la un loc de parcare sau păstrați pe mobila de bucătărie.

Cazul este instrumentat de DNA Cluj.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, întrebat la Brașov, despre anchetarea lui Cristian Anton, care a fost șeful său de cabinet a spus: „Am văzut și eu această știre în această dimineață. Cine nu respectă legea să plătească. Nu știu amănunte. Îmi doresc pentru el, personal, să fie nevinovat, dar vă repet: dacă cineva greșește, nu contează că a fost șef de cabinet sau ministru. Cine nu respectă legea – plătește”.

DNA informează oficial că derulează ​percheziții ​în ​23 ​de ​locații ​din ​mun. ​București ​și ​județele ​Bacău, ​Dolj, ​Timiș ​și ​Vâlcea, ​respectiv ​la ​sediul ​unei ​instituții ​publice, ​la ​domiciliile ​unor ​persoane ​fizice ​și ​sediile ​unor ​societăți ​comerciale.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2025 – prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv de constituire a unui grup infracțional organizat.

În cursul zilei de 31 martie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 23 de locații situate pe raza municipiului București, respectiv a județelor Bacău, Dolj, Timiș și Vâlcea, dintre care una este sediul unei instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

Activitățile se desfășoară cu sprijinul DNA Structura centrală, a Serviciilor Teritoriale Bacău, Craiova, Pitești și Timișoara, precum și a Jandarmeriei Române.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”.

(sursa: Mediafax)