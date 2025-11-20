Curtea Constituțională​​​​​​​ grăbește analiza contestației la legea creșterii taxelor: Guvernul a cerut urgentarea termenului

CCR devansează judecarea contestației la legea majorării taxelor, la cererea Guvernului

Curtea Constituțională a României a anunțat joi că a decis să preschimbe termenul de judecare a contestației depuse împotriva legii care prevede majorarea unor taxe și impozite. Potrivit instituției, noua dată stabilită este 10 decembrie, după ce Guvernul a solicitat accelerarea procedurii.

CCR a transmis că termenul pentru ședința de judecare a sesizării de neconstituționalitate asupra „Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative” a fost devansat pentru această dată, în locul celui anterior, fixat inițial pentru 21 decembrie.

Executivul a cerut preschimbarea termenului în contextul în care pachetul legislativ cuprinde o serie de măsuri cu impact major, între care majorarea impozitului pe proprietate, creșterea taxei auto, impozit mai mare pe dividende și introducerea unei taxe pentru coletele expediate din afara Uniunii Europene.