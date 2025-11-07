Lovitură pentru Guvern! CCR aruncă în aer legea pensiilor magistraților: „Reforma nu este urgentă și afectează independența justiției”

Curtea Constituțională a României (CCR) a publicat motivarea deciziei prin care a declarat neconstituțională legea privind pensiile magistraților. Judecătorii Curții susțin că modificările succesive ale statutului judecătorilor și procurorilor afectează grav independența justiției, iar pensia de serviciu trebuie să rămână cât mai apropiată de ultima indemnizație primită.

CCR: Reforma pensiilor magistraților încalcă principiile statului de drept

CCR arată în motivare că numeroasele modificări aduse în ultimii ani legislației privind statutul magistraților au generat o instabilitate normativă care contravine principiilor statului de drept. În ultimii șapte ani au avut loc zece schimbări majore ale legii, fapt ce a creat „o nesiguranță juridică gravă” și a afectat independența sistemului judiciar.

Judecătorii constituționali consideră că majorarea vârstei de pensionare cu 18 ani într-un interval de doar 12 ani și eliminarea vechimii asimilate afectează drepturile magistraților aflați în funcție. În opinia CCR, creșterea vârstei de pensionare „se produce brusc, fără niciun mecanism gradual”, ceea ce contravine deciziilor anterioare ale Curții.

Pensia de serviciu trebuie să fie apropiată de ultima indemnizație

CCR subliniază că legea criticată reduce semnificativ cuantumul pensiei de serviciu, prin scăderea procentului aplicat la baza de calcul și prin modificarea perioadei de referință de la 48 la 60 de luni. Mai mult, plafonarea la 70% din venitul net al ultimei luni de activitate încalcă standardele constituționale stabilite anterior de Curte.

„Legiuitorul are obligația de a asigura o pensie de serviciu cât mai apropiată de valoarea ultimei indemnizații. Or, actuala lege diminuează drastic acest cuantum”, se precizează în motivarea CCR.

Reforma Guvernului, lipsită de urgență și de fundament real

Curtea Constituțională contestă și argumentul Executivului potrivit căruia modificarea pensiilor magistraților era necesară pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR. CCR arată că, dacă reforma ar fi fost cu adevărat urgentă, Guvernul ar fi trebuit să intervină asupra tuturor pensiilor de serviciu, nu doar asupra celor din justiție.

„Această împrejurare demonstrează lipsa caracterului urgent al măsurii legislative impuse de Guvern”, se arată în document. Curtea mai subliniază că impactul bugetar al pensiilor magistraților este nesemnificativ comparativ cu alte categorii de pensii speciale, care însumează peste 90% din cheltuielile bugetare aferente acestui capitol.

Cum au votat judecătorii CCR

Decizia de neconstituționalitate a fost adoptată pe 20 octombrie și a fost susținută de cinci judecători: Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină. Primii patru au fost propuși de PSD, iar Mihaela Ciochină de fostul președinte Klaus Iohannis.

Patru judecători – Simina Tănăsescu, Iulia Scântei, Csaba Asztalos și Dragoș Dacian – au formulat opinii separate, considerând că legea nu trebuia respinsă pe motivul lipsei avizului CSM.