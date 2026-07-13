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Răsturnare de situație la Curtea de Apel: Controlul judiciar a fost ridicat pentru inculpații din dosarul azilelor Bihor

de Redacția Jurnalul    |    13 Iul 2026   •   13:07
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Răsturnare de situație la Curtea de Apel: Controlul judiciar a fost ridicat pentru inculpații din dosarul azilelor Bihor
Hepta/Viorel Pașca, soția și cei trei fii ai săi au scăpat de controlul judiciar

Lovitură totală pentru procurori în dosarul azilelor din Bihor. Curtea de Apel București a decis luni ca toți cei șase inculpați să scape definitiv de controlul judiciar, după ce judecătorii au respins definitiv și cererea DIICOT de a-i trimite în spatele gratiilor.

Potrivit minutei instanței, Curtea de Apel București a respins ca nefondată contestația formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT împotriva încheierii pronunțate la 2 iulie de Tribunalul București.

În același timp, instanța a admis contestațiile formulate de cei șase inculpați, a desființat parțial încheierea Tribunalului București și, rejudecând cauza, a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă.

Judecătorii au înlăturat și dispoziția privind luarea măsurii controlului judiciar față de cei șase inculpați, menținând doar dispozițiile referitoare la cheltuielile judiciare.

Decizia Curții de Apel București este definitivă.

Fostul asistent social Viorel Pașca, este subiectul unei anchete a DIICOT, împreună cu membri ai familiei sale, privind suspiciuni de trafic de persoane și epxloatarea unor persoane aflate în stare de vulnerabilitate.

Potrivit informațiilor din dosar, în anul 2020 ar fi fost constituit un grup format din Pașca, soția acestuia și cei trei fii ai lor, care ar fi coordonat activitatea desfășurată sub denumirea Asociației „Dumbrava DPG” (Dumnezeu Poartă de Grijă).

Organizația era prezentată în public drept una cu caracter umanitar, dar procurorii susțin că acesta nu deținea licențele necesare pentru frunizarea de servicii sociale sau medicale.

Potrivit DIICOT, persoane cu dizabilități, vârstnici sau bolnavi ar fi fost direcționați către imobilele administrate de grup din spitale, unități medicale și direcții generale de asistență socială din mai multe județe, în contextul în care instituțiile statului nu dispuneau de suficiente locuri în centrele specializate.

Anchetatorii susțin că, odată ajunși în aceste locații, beneficiarii ar fi fost lipsiți de documentele de identitate, telefoanele mobile și cardurile bancare, fiind astfel izolați de rude și de contactul cu exteriorul.

Potrivit procurorilor, scopul urmărit era obținerea controlului asupra veniturilor acestora – pensii, indemnizații de handicap sau de însoțitor – dar și atragerea de donații prin campanii desfășurate pe rețelele de socializare.

În urma perchezițiilor DIICOT, autoritățile au identificat 409 persoane cazate în 18 imobile situate în localitățile Dumbrava, Tinca, Incești și Bicăcel, din județul Bihor.

Procurorii mai arată că, potrivit datelor strânse în anchetă, începând din 2006, în aceste locații ar fi fost găzduite peste 3.300 de persoane, dintre care aproximativ 1.020 au decedat și au fost înmormântate în cimitirul din localitatea Dumbrava.

Viorel Pașca și celelalte cinci persoane cercetate în dosar s-au aflat sub control judiciar.

 

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: curtea de apel azil Viorel Pașca
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