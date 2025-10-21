DIICOT extinde ancheta în dosarul Nordis: încă 300 de plângeri și un prejudiciu total de 75 de milioane de euro

DIICOT a anunțat extinderea urmăririi penale în dosarul Nordis, vizând administratorii grupului, precum și firmele Nordis Management și Nordis Mamaia, pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Decizia vine după ce alți 300 de români au depus plângeri penale, invocând faptul că au plătit sume considerabile pentru apartamente care nu au mai fost construite.

Prejudiciul uriaș: 75 de milioane de euro și peste 850 de victime

Potrivit surselor judiciare citate de AGERPRES, noile plângeri au adus un prejudiciu suplimentar de 35,8 milioane de euro, ridicând totalul la aproximativ 75 de milioane de euro. În prezent, 700 de plângeri penale sunt înregistrate în dosar, iar 850 de persoane au fost recunoscute ca victime.

Sumele pierdute reprezintă bani achitați pentru locuințe promise în proiecte imobiliare Nordis, care nu au mai fost construite sau livrate.

Cine sunt inculpații și ce acuzații li se aduc

Printre persoanele anchetate se numără Laura Vicol, fost deputat PSD, și soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, acuzați că ar fi delapidat zeci de milioane de euro din fondurile grupului Nordis, pe care le-ar fi cheltuit pe vacanțe de lux, zboruri private, mașini și bunuri scumpe.

De asemenea, în dosar apar nume importante din conducerea grupului, precum Gheorghe Emanuel Poștoacă (acționar principal Nordis), Cristian Nicolae Poștoacă, Florin Poștoacă, Sanda Răileanu, Gabriela Vasile, Matei Cristian, Bogdan Adalbert Șaitoș, Oana Claudia Oprea și George Marian Ivan.

Acuzațiile vizează infracțiuni grave: constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune.

Ancheta, relansată după acuzațiile de stagnare

După criticile aduse de fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, privind presupusa stagnare a anchetei, DIICOT a transmis că investigația se desfășoară „cu celeritate”, menționând că au fost desigilate zeci de mii de documente, efectuate percheziții informatice pe 230 de dispozitive și audiate peste 2.000 de persoane.

Materialul probator însumează deja peste 400 de volume, iar procurorii urmează să dispună expertizele judiciare după finalizarea audierilor.

În replică la declarațiile lui Stelian Ion, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a precizat că DIICOT nu a solicitat fonduri suplimentare pentru expertize, contrazicând informațiile potrivit cărora lipsa acestora ar fi blocat ancheta.