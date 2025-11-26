DIICOT a destructurat un grup infracțional de trafic de droguri în Caraș-Severin

Operațiunea „Vice City” s-a soldat marți cu 15 percheziții domiciliare pe raza județelor Caraș-Severin și Timiș și 25 de mandate de aducere.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Caraș-Severin au acționat împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin.

Cercetările au reliefat că, începând cu luna mai 2025, o parte dintre membrii unui grup infracțional organizat destructurat la 19 martie 2025 și-au reluat activitățile. Aceștia se află în prezent sub control judiciar pentru trafic de droguri.

Membrii grupului infracțional de trafic de droguri au reluat activitățile de procurare și comercializare de substanțe interzise. Pentru mascarea activității infracționale, aceștia au atras noi membri și au identificat noi surse de aprovizionare cu droguri.

Dosarul penal vizează infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc și efectuare fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Membrii grupului de trafic de droguri au adoptat o altă modalitate de vânzare pentru a nu-și deconspira activitatea ilicită. Suspecții au vândut substanțele doar clienților vechi, considerați de încredere. O parte dintre aceștia au fost folosiți și pentru transportul substanțelor interzise.

Membrii grupării de criminalitate organizată au identificat noi surse de aprovizionare, preponderent pe raza județului Timiș. Aceștia au achiziționat în scopul revânzării cantități mai mici de substanțe, în încercarea de a le disimula mai ușor.

Strategia avea ca scop și evitarea pierderilor financiare majore în situația în care cei care transportau droguri erau prinși în flagrant. DIICOT a pus în aplicare 25 de mandate de aducere în această cauză.

Audierile urmează să se desfășoare la sediul DIICOT - Biroul Teritorial Caraș-Severin.

(sursa: Mediafax)