Performanță de top la Transelectrica: Profitul a crescut cu peste un sfert în doar trei luni

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a înregistrat după primele trei luni din 2026 venituri de 1,61 miliarde de lei, în creștere cu 14% față de același interval de anul trecut, și un profit net de 201 de milioane de lei, mai mare cu 27% de la an la an, potrivit rezultatelor financiare publicate joi pe Bursa de Valori București.

Operatorul național de sistem și transport al energiei electrice este o companie controlată de stat, care deține, prin Secretariatul General al Guvernului, 58,68% din pachetul de acțiuni.

Potrivit raportului făcut public joi, segmentul activităților cu profit permis a înregistrat un rezultat pozitiv în sumă de 192 milioane de lei în primul trimestru din 2026, în creștere cu 63 milioane de lei față de rezultatul în sumă de 129 milioane de lei realizat în aceeași perioadă din 2025, în contextul în care veniturile operaţionale au crescut cu suma de 134 milioane de lei, iar cheltuielile operaționale (inclusiv amortizarea) au crescut cu suma de 71 milioane de lei.

Creșterea veniturilor operaționale (721 milioane de lei la 31 martie 2026 față de 587 milioane de lei la 31 martie 2025) a fost influențată în principal de evoluția pozitivă a veniturilor din alocarea capacității de interconexiune, a veniturilor din tarif reglementat (+11%) și a veniturilor conjuncturale din ajutoare de avarie, în contextul diminuării cu 2,2 milioane de lei a veniturilor din tranzacții CPT – Consum Propriu Tehnologic

Veniturile din transport și alte venituri din piața de energie au înregistrat o creștere de 131 milioane de lei, respectiv de la 576 milioane de lei în T1 2025 la 707 milioane de lei în T1 2026, influențată în principal, de majorarea de la 1 ianuarie 2026 a tarifului pentru serviciul de transport aprobat de ANRE, fapt ce a condus la o apreciere a veniturilor din tarif reglementat cu 55 milioane de lei (+11%) faţă de aceeași perioadă a anului precedent, în condițiile unei cantități de energie transportată similară perioadei precedente.

Potrivit sursei citate, creșterea în intervalul ianuarie – martie 2026, a veniturilor din alocarea capacității de interconexiune (+69 milioane de lei) care au ajuns la 138 milioane de lei (de la 69 milioane de lei în același interval din anul 2025), a fost influențată de modelul de formare al prețului în funcție de cerere și ofertă. Alocările implicite, în care sunt prevăzute simultan capacitate și energie, fiind puternic influențate de variațiile prețului energiei electrice pe bursele din Europa.

Majorarea cu 16% a cheltuielilor operaționale, inclusiv amortizarea (529 milioane de lei în T1 2026 față de 458 milioane de lei în T1 2025) a fost influențată în principal de creșterea cheltuielilor privind operarea sistemului și a altor costuri adiacente.

Din categoria cheltuielilor operaționale, cel mai mare impact l-au avut cheltuielile cu CPT, care în intervalul ianuarie-martie 2026 au fost în sumă de 216 milioane de lei, mai mari cu 37% (+58 milioane de lei) comparativ cu suma de 158 milioane de lei înregistrată în ianuarie-martie 2025.

Segmentul activităților zero-profit a înregistrat un rezultat pozitiv, similar celui înregistrat în primul trimestru din 2025 în sumă de 57,4 de milioane de lei (57,3 milioane de lei în T1 2025).

Pentru activitatea de servicii de sistem/ capacitate de echilibrare, potrivit reglementărilor ANRE surplusul/deficitul de venit față de costurile recunoscute rezultate din desfășurarea acestei activități urmează a fi compensate prin corecție tarifară ex-post (corecție negativă/pozitivă) aplicată de ANRE în tarif în anii următori celui în care s-a înregistrat surplusul/deficitul respectiv, arată compania.

Potrivit raportului Transelectrica, în intervalul ianuarie-martie 2026 s-au înregistrat venituri din ajutoare de avarie în sumă de 13,4 milioane de lei mai mari cu 13 milioane de lei), comparativ cu 0,3 milioane de lei venituri înregistrate în aceeași perioadă a anului 2025.

La solicitarea OTS vecini, în trimestrul I 2026, s-au acordat ajutoare de avarie către Ucraina (ianuarie, martie), Republica Moldova (ianuarie, februarie) și Serbia (luna ianuarie), pentru asigurarea energiei necesare acoperirii consumului intern din aceste țări, pe fondul conflictelor armate de pe teritoriul Ucrainei, respectiv opririlor accidentale de grupuri din țările vecine.

În trimestrul I 2026, consumul de energie electrică la nivelul SEN a înregistrat o creștere de 6,29% în luna ianuarie, urmat de scăderi în următoarele două luni, februarie -2,60% și martie -5,26% (la data acestui raport, lunile februarie și martie înregistrează valori preliminare).

Per ansamblul primului trimestru din 2026, CPT-ul în RET a crescut cu 26,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, ca urmare a creșterii energiei intrate în conturul RET, a fluxurilor fizice pe liniile de interconexiune mai dezavantajoase și a condițiilor meteorologice mai defavorabile din lunile ianuarie și februarie caracterizate de cantități mai mari de precipitați, care au determinat creșterea pierderilor corona.

De asemenea, Planul de dezvoltare al Companiei pentru următorii 10 ani include un program complex de investiții, care urmărește consolidarea securității energetice, digitalizarea și implementarea conceptului SMART GRID, ceea ce va genera, pe de o parte, creșterea capacității de integrare a energiei regenerabile în sistem și pe de altă parte creșterea capacității de interconexiune, au transmis oficialii Translectrica.

