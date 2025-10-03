DIICOT: 22 de persoane reținute într-un dosar de trafic de persoane și proxenetism

Gruparea, formată din trei structuri cu peste 30 de membri, a obținut aproximativ 3,5 milioane de euro din exploatarea sexuală a femeilor pe care le-ar fi dus în Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia și Emiratele Arabe Unite. Membrii grupului le-ar fi închiriat apartamente victimelor, le-ar fi promovat online și le-ar fi facilitat deplasările către clienți, încasând banii obținuți.

Sumele ar fi fost investite în automobile de lux, imobile achiziționate pe numele membrilor de familie și în finanțarea unor societăți comerciale, pentru a le disimula originea ilicită.

Polițiștii Direcției de Combaterea Criminalității Organizate - Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată au descoperit și ridicat 265.000 de lei, aproximativ 62.000 de euro, peste 13.000 de lire sterline, înscrisuri, unități de stocare a datelor și alte mijloace de probă.

A fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 69 de autoturisme, autoutilitare, remorci și motociclete, 30 de imobile și asupra părților sociale deținute de persoanele în cauză în cadrul a șase societăți comerciale.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a fost sesizat cu propunere de arestare preventivă a 19 dintre persoanele reținute, pentru 30 de zile. Față de 3 persoane, procurorii au luat măsura controlului judiciar.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor de combaterea criminalității organizate București, Ploiești și Constanța, serviciilor de combatere a criminalității organizate Giurgiu și Ilfov, Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, Brigăzii Autostrăzi și jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

(sursa: Mediafax)