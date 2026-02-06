Șeful DNA șochează: „Să fii pe placul tuturor e o greșeală fantastică”

Șeful DNA, Marius Voineag: Achitările au scăzut la 9,6%, dosare solide în loc de popularitate

Marius Voineag, procurorul-șef al DNA, a dezvăluit într-o emisiune exclusivă strategia sa: prioritate pe dosare de calitate, rezistente în instanță, chiar cu riscul criticilor publice. Sub conducerea sa, rata achitărilor a coborât dramatic de la 27% la 9,6%, iar DNA a trimis în judecată 792 de inculpați doar anul acesta.

Voineag subliniază rigoarea în selecția cazurilor, respingând acuzațiile de reducere a activității: „instituția a funcționat cu motoarele destul de turate”. DNA rămâne activă în cazuri majore de corupție, cu prejudicii mari, precum mită de 500.000 euro într-o insolvență, dezvăluită săptămâna trecută.

Filosofia anti-popularitate a șefului DNA

Voineag critică tentația liderilor din justiție de a mulțumi pe toată lumea:

„Există o tendință să fii pe placul tuturor. Nu, asta e o greșeală fantastică”, a declarat el, adăugând că o astfel de abordare riscă să afecteze calitatea actului de justiție.

„Scopul meu a fost ăsta și se vede în indicatorii de calitate”, afirmă el, subliniind că echipa sa, selectată personal, împărtășește viziunea profesionalismului riguros.

DNA lucrează la dosare grele, invizibile mediatic

Chiar dacă DNA e mai puțin vizibilă public, procurorii avansează anchete ample:

„Noi avem cazuri și s-a demonstrat. Și la nivelul anului 2025. Se vede cum a început și anul 2026. Avem cazuri de mare conținut. Nu poate să ne nege nimeni faptul că avem mită pe o insolvență de 500 de mii de euro, săptămâna trecută. Și e un caz, din punctul meu de vedere, mult mai important decât plata unui consilier la ministru, care s-a și demonstrat că s-a dus pe o achitare. Eu am mers pe o altă filozofie și mi-am asumat-o. Și dacă sunt critici, eu vreau să le discutăm întotdeauna argumentat”.

Fără ingerințe politice în mandatul lui Voineag

Voineag neagă orice presiuni externe, inclusiv speculații despre fostul președinte Iohannis:

„Nu am avut niciodată cereri din parte cuiva, poate am fost eu mai norocos”.

„Nu au existat ingerințe (...) Poate am fost eu mai norocos și am prins altfel de etapă”.

„Cât ocupi funcții publice trebuie să fii foarte responsabil este posibil ca pagubele să le deconteze instituția, este o dovadă de imaturitate”, adaugă el.

DNA continuă lupta anticorupție cu focus pe calitate, indiferent de presiuni.

Mediafax