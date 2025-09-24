Elev din București, ridicat de Poliție după ce sute de școli au primit e-mailuri de amenințare. Acesta ar fi încercat să îşi distrugă telefonul

Suspectul, ridicat în drum spre școală

Miercuri dimineață, polițiștii l-au ridicat pe adolescentul de 17 ani, elev la Liceul „Hristo Botev” din București, chiar în fața blocului în care locuiește. Tânărul se pregătea să plece la școală, dar în momentul în care a văzut echipajul de poliție ar fi încercat să-și distrugă telefonul mobil – posibil pentru a șterge probe incriminatorii, potrivit Observator News

Audiat ore în șir la IGPR

Elevul este considerat principalul suspect în cazul celor 500 de e-mailuri de amenințare trimise marți seară către școli, grădinițe și spitale din toată țara. Acesta se află de peste patru ore la audieri la sediul IGPR. Surse judiciare susțin că băiatul este sub tratament psihiatric și ar fi avut în trecut tentative de automutilare.

Amenințări însoțite de imagini șocante

Ultimul val de mesaje trimise de pe aceeași adresă de e-mail folosită și duminică, 21 septembrie, a inclus și patru fotografii macabre. Printre ele, imagini cu Adam Lanza, autorul masacrului de la Sandy Hook din 2012, în care au murit 26 de persoane, și cu atacul armat din 2022 de la Robb Elementary School din Uvalde, Texas, unde 21 de oameni și-au pierdut viața.

VPN folosit pentru a deruta anchetatorii

Anchetatorii au descoperit că adolescentul ar fi folosit un VPN pentru a-și ascunde adresa IP, complicând astfel identificarea sa. În prezent, polițiștii încearcă să stabilească dacă el este autorul direct al mesajelor sau dacă a colaborat cu altcineva.