Evaziune fiscală cu un prejudiciu de 20 de milioane de lei prin vânzarea de mașini

de Redacția Jurnalul    |    21 Oct 2025   •   10:45
Procurorii DNA fac marți percheziții în șase județe din țară într-un dosar de evaziune fiscală din vânzarea de mașini cu un prejudiciu estimat la circa 29 de milioane de lei.

Procurorii DNA fac cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală de către mai multe firme și reprezentanți ai acestora, în contextul vânzării de autoturisme.

Prejudiciul adus statului este estimat, la acest moment, la aproximativ 29.000.000 de lei.

Marți, au loc 12 percheziții domiciliare pe raza județelor Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor și Suceava, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

(sursa: Mediafax)

