FACIAS cere instanței din Brașov urgentarea dosarului și pedeapsa maximă pentru polițistul Vlad Roșca, care l-a accidentat mortal pe Andrei

FACIAS argumentează că apartenența inculpatului Vlad Roșca la structurile Ministerului Afacerilor Interne nu poate constitui o circumstanță atenuantă, ci, dimpotrivă, una agravantă. Statutul de ofițer SAS implică o responsabilitate sporită și obligația profesională de a respecta legea, iar încălcarea acestora într-o manieră flagrantă subminează încrederea cetățenilor în autoritatea statului.

La momentul accidentului, inculpatul Vlad Roșca, ofițer activ în cadrul Serviciului Acțiuni Speciale Iași, a condus autoturismul pe un sector de drum cu acces interzis, având o alcoolemie de 1,70 g/l la proba de la ora 21:50, respectiv de 1,54 g/l la proba recoltată la ora 22:50. În urma impactului, a rezultat decesul lui Ionescu Andrei Șerban, un student emerit, precum și vătămarea corporală a unei alte tinere. FACIAS atrage atenția că fapta a fost comisă într-un mod care indică un flagrant dispreț pentru viața umană și normele de siguranță rutieră.

FACIAS a arătat instanței de judecată și modul de gestionare a dosarului în fazele inițiale ale anchetei, acesta fiind marcat de întârzieri și de o propunere tardivă de arestare în faza de urmărire penală, elemente care au generat suspiciuni privind un posibil tratament preferențial pentru polițistul Vlad Roșca.

În acest sens, FACIAS solicită magistraților să elimine orice formă de clemență nejustificată și să orienteze pedeapsa către maximul special al intervalului prevăzut de lege pentru infracțiunea de ucidere din culpă, având în vedere consecințele tragice ale faptei și impactul major asupra siguranței publice. Astfel, judecătorii ar transmite societății un mesaj ferm că uniforma de polițist nu oferă imunitate în fața consecințelor penale.

Pentru a susține cererea de aplicare a pedepsei orientate spre maximul special, FACIAS a invocat standardele de drept comparat din Uniunea Europeană. În Italia, pentru omor rutier cu alcoolemie peste 1,5 g/l, intervalul de pedeapsă este între 8 și 12 ani de închisoare, iar în cazuri deosebit de grave până la 18 ani.