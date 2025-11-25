Fiul lui Tudorel Toader, Alexandru Toader, lector la Drept la Universitatea Al. I. Cuza din Iași, acuzat de „avansuri intime” făcute unor studente

Potrivit publicației, Alexandru Toader a spus, întrebat în legătură cu aceste acuzații, că „n-am nimic de comentat”. Pe de altă parte, tatăl acestuia, fostul ministru al Justiției Tudorel Toader, fost rector UAIC acuză că ar fi vorba despre „un articol de șantaj”, pe care îl califică drept „un atac defăimător”. El spune că „vom lăsa justiția să decidă”.

În articolul menționat, ReporterIS citează două studente, care susțin, sub acoperirea anonimatului, că „pentru a le trece examenul” lectorul Alexandru Toader le-ar fi „hărțuit”, iar una dintre ele spune că ar fi cedat avansurilor și ar fi întreținut relații sexuale cu el, „prima dată în biroul lui Toader de la facultate”. Potrivit publicației, „tânăra a avut o cădere nervoasă după această experiență”.

ReporterIS redă și un scurt dialog cu Alexandru Toader, care este citat astfel: „n-am nimic de comentat. Eu știu care este relația cu presa, în general vorbind. Orice spui, că spui, că nu spui, aveți această libertate de interpretare”.

Pe de altă parte, Tudorel Toader, fost rector UAIC până în 2024, fost ministru al Justiției și fost judecător la Curtea Constituțională, tatăl lui Alexandru Toader, a acuzat, luni, pe Facebook că este vorba despre un „articol de șantaj”.

Potrivit acestuia, articolul ar reprezenta „un atac defăimător la adresa fiului meu, Alexandru, care, la facultate, menţine amfiteatrele pline iar la notariat îşi desfăşoară activitatea cu onestitate şi corectitudine”.

Tudorel Toader sugerează că ar fi vizat „postul lui de la catedră”. Și scrie că „vom lăsa justiţia să decidă, cu încredere că demersurile judiciare faţă de aceste acţiuni defăimătoare vor clarifica lucrurile!”

Facultatea de Drept din Iaşi a decis ca Alexandru Toader să nu mai desfăşoare activităţi didactice până la clarificarea cazului

Conducerea Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a decis ca lectorul Alexandru Toader, acuzat că a hărţuit sexual două studente, să nu mai desfăşoare activităţi didactice până la clarificarea acestui caz, transmite News.ro.

„În şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 24.11.2025, ora 14.30, în unanimitate de voturi a fost adoptată recomandarea ca dl. lector univ. dr. Alexandru lonuţ Toader să se abţină, în condiţiile prevăzute de lege, de la efectuarea oricăror activităţi didactice şi de evaluare a studenţilor până la clarificarea situaţiei semnalată în mass-media.”, arată conducerea Facultăţii de Drept din Iaşi.

Totodată, conducerea facultăţii face un apel la studenţi să sesizeze orice abatere de la etica universitară, inclusiv eventuale abateri legate de hărţuirea sexuală sau acţiuni asociate acestui domeniu.

Tot luni, Comisia de Etică din cadrul Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi s-a autosesizat şi va ancheta cazul lectorului Alexandru Toader de la Facultatea de Drept, acuzat că a hărţuit sexual două studente.

La rândul lor, poliţiştii ieşeni au demarat verificări în cazul fiului lui Tudorel Toader, fost ministru al Justiţiei, lector la Facultatea de Drept din Iaşi, acuzat că a hărţuit sexual două studente pentru a trece examenele.