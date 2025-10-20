Fostul director al CNCIR, trimis în judecată. Acesta ar fi luat mită 10 sejururi în străinătate

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a fostei directoare a Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune SA (CNCIR SA), Ioana Timofte (avocat suspendat din activitate), pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (10 acte materiale).

Și alte șase persoane, angajate în cadrul CNCIR SA și persoane din cercul relațional al fostei directoare, au fost trimise în judecată, fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de instigare sau complicitate la luare de mită.

În calitate de director general al CNCIR SA, Ioana Timofte Ioana ar fi încheiat contracte de formare profesională, în mod nelegal, cu două societăți comerciale, iar, în considerarea încheierii acestor contracte și a promisiunii încheierii unor contracte viitoare, conform înțelegerii prestabilite cu reprezentantul acestor societăți, ar fi pretins și respectiv, ar fi pretins și primit (pentru sine sau pentru alte persoane), în perioada 2021 – 2023, 10 (zece) sejururi în valoare totală de 586.492 lei și 39.707 euro, în Grecia (Santorini, Creta, Rodos), Spania (Mallorca), Italia (Lido di Jesolo) și Turcia (Antalya), potrivit rechizitoriului procurorilor DNA.

„Inculpata ar fi creat aparența de legalitate a desfășurării unor cursuri de formare profesională în străinătate pentru angajați ai CNCIR (sejururi organizate și plătite din bugetul CNCIR SA), care erau doar trecuți pe lista de participare, prin efectuarea unor proceduri de achiziție directă nelegale, dar și prin emiterea de diplome de participare. Activitatea infracțională descrisă ar fi fost sprijinită de ceilalți șase inculpați care ar fi beneficiat și ei de sejururi mascate sub forma organizării de cursuri de formare profesională”, arată DNA.

În vederea confiscării speciale a echivalentului foloaselor necuvenite pretins a fi primite de inculpați, în cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri și bani deținute de fiecare inculpat.

Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București (având în vedere calitatea de avocat suspendat a Ioanei Timofte), cu propunere de menținere a măsurilor asigurătorii.

(sursa: Mediafax)