Un fost ministru al Justiției spune că studiul de impact nu constituie temei de analiza constituționalității

Întrebat despre expertiza depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție privind impactul reformei pensiilor magistraților, Tudorel Toader a spus: „Președinta Curții Constituționale declara că studiul de impact nu constituie temei de analiza constituționalității. Eu înțeleg pe cei patru judecători care au cerut așa ceva pentru că vor să vadă ce efecte produce această lege. Până la urmă o legi e făcută să producă efecte. Prin urmare, acea expertiză independentă, cum zice Înalta Curte, sigur că va fi examinată și judecătorii cei cinci care deja constituie o majoritate vor decide”, vineri, la B1 TV.

Privind ședința de vineri a Curții Constituționale, fostul ministru a spus: „În primul rând să vedem dacă se va întruni cvorumul. Adică dacă vor fi cel puțin șase judecători care să participe la ședință”, precizând și un al posibil scenariu: „A doua variantă, să vină toți nouă, dar cei patru să continuie să ceara amânarea pentru continuarea documentării și analizei proiectului de lege supus examenului de condiționalitate”.

Potrivit acestuia, legea ridică atât probleme de constituționalitate intrinsecă, cât și extrinsecă. „Vedeți că sunt elemente intrinseci și extrinseci, spunem noi, posibile de neconstituționalitate. Dar extrinsec apare și această presiune publică, această adevărată ostilitate care a fost creată de către politicieni împotriva magistraților și trebuie să luăm în considerare și contextul acesta”, a spus Toader.

Despre efectele legii, Toader a declarat: „sunt efecte la nivel individual pentru magistrații care se vor pensiona, dar efecte și asupra bugetului, că tot s-a spus, PNRR-ul, 200 ceva de milioane, le pierdem dacă legea nu trece”.

Vineri, judecătorii Curții Constituționale s-au reunit pentru a dezbate pentru a patra oare reforma pensiilor magistraților. Ultima ședință pe acest subiect a avut loc în data de 29 decembrie, când patru judecători au decis să părăsească deliberările .

Guvernul vrea ca vârsta de pensionare să crească gradual până la 65 de ani (față de 48 de ani în prezent), iar pensia să nu depășească 70% din venitul net.