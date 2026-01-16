Unchiul lui George Simion vrea eliminarea ITP-ului pentru arme

Deputatul AUR Georgel Badiu, unchiul liderului de partid George Simion, a înregistrat, ieri, la Senat, un proiect de lege care vizează completarea articolului 94 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor. El ar dori să se elimine din lege obligativitatea efectuării inspecției tehnice periodice, la cinci ani, a armelor deținute de persoanele fizice și juridice din România, pe motiv că această obligație legală este o „sinecură” pentru cei „câțiva armurieri acreditați în acest sens”. Consiliul Legislativ, care a avizat negativ proiectul de lege, arată că nici în prezenta lege nu este instituită obligația ITP-ului la modul general, ci numai în anumite condiții, cum ar fi la folosirea lor în poligoane sau dacă este vorba despre arme de foc letale. Georgel Badiu este fost șef în IPJ Vrancea.

În expunerea de motive, autorul proiectului de lege precizează că articolul pe care dorește să-l modifice prevede obligația de efectuare a inspecției tehnice periodice (ITP) pentru armele deținute de persoanele fizice sau juridice, „măsură care s-a dovedit a fi ineficientă, birocratică și lipsită de fundament practic, neexistând incidente documentate care să justifice introducerea unei astfel de proceduri”, dar și că „Directiva (UE) 2021 555 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iulie 2021 privind controlul achiziționării și deținerii de arme nici măcar nu prevede o astfel de obligație. Statele membre nu au introdus în legislațiile lor naționale proceduri echivalente de inspecție tehnică periodică pentru armele de foc civile. Prin urmare, reglementările din legea românească exceed cadrul european, încălcând principiul proporționalității și pe cel al subsidiarității consecrate de Tratatul Uniunii Europene”.

Parlamentarul în cauză arată că, în lipsa unor date statistice care să indice defecte tehnice ale armelor deținute legal, „instituirea obligativității ITP-ului nu aduce valoare adăugată asigurării siguranței publice, ci doar generează costuri suplimentare pentru cetățeni și o încărcare inutilă pentru MAI, dar și o adevărată sinecură pentru cei câțiva armurieri acreditați”.

Apărător al legislației europene

În documentul citat se mai menționează faptul că propunerea inițială de norme metodologice pentru aplicarea ITP-ului prevedea doar o verificare vizuală superficială, fără demontare, ceea ce contrazice însăși importanța și finalitatea măsurii. „În practică, odată cu prelungirea permisului de port-armă, anume după cinci ani, deținătorii prezintă armele polițiștilor din serviciile specializate din cadrul IGPR. Însă, pentru prelungirea permisului în cauză, actuala lege impune efectuarea ITP-ului, care necesită deplasări de sute de kilometri și cheltuieli nejustificat de mari, pentru că numărul armurierilor autorizați să facă ITP-ul este foarte redus, se pare că sunt doar patru, aceștia având sediul în București și Ilfov. Se impune astfel ca efectuarea acestei inspecții tehnice periodice să se facă doar atunci când cadrele de la serviciile specializate ale Poliției Române consideră necesar, în raport de constatările directe pe care le fac”, subliniază deputatul Georgel Badiu.

Prin proiectul de lege în discuție se propune eliminarea efectuării inspecției tehnice periodice a armelor, ceea ce, în opinia inițiatorului, ar conduce la „reducerea birocrației, la aducerea legislației naționale în concordanță cu Directiva (UE) 2021/555 și la respectarea principiilor fundamentale ale dreptului european”.

Norme care s-ar bate cap în cap

Parlamentarul AUR mai arată că, de reținut în ceea ce privește Legea nr. 295/2004 este că, în vederea prelungirii valabilității permisului de port-armă, titularul este obligat să se prezinte cu armele incluse în permis, precum și cu documentele stabilite în normele metodologice. Pe de altă parte, normele metodologice ar preciza că organul de poliție competent refuză prelungirea valabilității permisului de port-armă dacă solicitantul nu efectuează inspecția tehnică periodică a armelor, la solicitarea expresă a organului de poliție competent.

„Așadar, nici măcar prin normele metodologice nu se instituie obligativitatea ITP-ului, cum prevede textul legii, ceea ce constituie încă un argument pentru corelarea celor două norme juridice de rang diferit și pentru completarea legii, anume lăsarea la latitudinea organului de poliție a solicitării efectuării respectivului ITP”, conchide parlamentarul suveranist.

Trimis să recitească legea de bază, printr-un aviz negativ

Toate bune și frumoase, numai că, în avizul negativ transmis, Consiliul Legislativ subliniază că soluția legislativă propusă este de natură a institui un paralelism legislativ, ceea ce contravine principiului legalității consacrat de Constituție.

„În actul normativ de bază, inspecția tehnică periodică nu are stabilită o anumită periodicitate sau o anumită condiție aplicabilă în mod general”, se arată în acest aviz. Mai mult, se precizează că „în normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 11/2018, este instituită o periodicitate de cinci ani, dar nu ca o periodicitate formală obligatorie, ci ca o condiție în anumite proceduri, cum ar fi folosirea în poligon, pentru prelungirea valabilității permisului de deținere de arme letale și a unora neletale supuse autorizării”.

Consiliul Legislativ arată, de asemenea, că măsurile propuse se află deja prevăzute în legea pe care vrea autorul să o completeze, prin urmare, propunerea legislativă, în ansamblul său, încalcă prevederile articolului 1 alineat 5 din Constituție, care consacră principiul legalității, în componenta privind calitatea legii. „Soluția legislativă nu poate fi promovată în forma propusă”, transmite acest aviz.

Inițiatorul, fost șef în Poliția Vrancea, pensionat special la 50 de ani

Georgel Badiu, unchiul lui George Simion, a fost pus, pentru a doua oară, în decembrie 2024, pe un loc eligibil la alegerile parlamentare din data de 1 decembrie 2024, pentru Camera Deputaților. El a mai deținut calitatea de deputat în Parlamentul României și în legislatura 2020 – 2024, tot pe listele AUR, ales în circumscripția electorală nr. 41 Vrancea. Badiu a ocupat chiar și funcții importante la nivelul Camerei Deputaților, cum ar fi cea de chestor al Camerei Deputaților sau de secretar ori de vicelider al Grupului Parlamentar al AUR din Camera Deputaților.

Tot în legislatura trecută, Badiu a fost membru în Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, în Comisia Juridică și în Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor din Camera Deputaților. De asemenea, a fost membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și a Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, precum și al Comisiei Parlamentare Speciale pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe.

Georgel Badiu este căsătorit cu sora mamei lui George Simion. Este vorba despre judecătoarea Măndica Badiu, de la Tribunalul Vrancea. De altfel, chiar și unchiul liderului AUR provine din sistemul de forță al statului român, sistem împotriva căruia George Simion susține că luptă, ca reprezentant al mișcării „suveraniste”. George Badiu a activat, potrivit propriului CV, publicat pe site-ul Camerei Deputaților, ca polițist la Inspectoratul Județean de Poliție Vrancea, în perioada 1994 – 2005. Apoi, între 2005 și 2009, unchiul președintelui AUR a fost șeful Serviciului de Cercetări Penale din cadrul IPJ Vrancea, după care, între 2009 și 31 august 2017, a ocupat funcția de șef al Centrului de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Vrancea. Acesta este și momentul în care Badiu s-a pensionat la vârsta de 50 de ani.