Incident de mediu în județul Bacău

Sursa foto: Verificările au arătat că operatorul nu a asigurat monitorizarea eficientă a traseului conductei și nu a informat instituțiile abilitate cu privire la incidentul produs

Comisarii Gărzii de Mediu Bacău au efectuat recent un control la un operator economic din industria petrolieră, în urma căruia au fost constatate abateri de la legislația de mediu.