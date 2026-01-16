Incident de mediu în județul Bacău

x close
de Adrian Stoica    |    16 Ian 2026   •   15:15
Comisarii Gărzii de Mediu Bacău au efectuat recent un control la un operator economic din industria petrolieră, în urma căruia au fost constatate abateri de la legislația de mediu.

O conductă de transport a suferit o avarie, generând o scurgere de amestec petrolier și apă de zăcământ pe o suprafață de teren din fondul forestier. Verificările au arătat că operatorul nu a asigurat monitorizarea eficientă a traseului conductei și nu a informat instituțiile abilitate cu privire la incidentul produs.

Pentru neregulile identificate, comisarii au aplicat o amendă în valoare de 100.000 lei. Suplimentar, au fost dispuse măsuri obligatorii cu termene stricte pentru remedierea completă a terenului afectat (sol/subsol), gestionarea conformă a deșeurilor rezultate în urma intervenției și monitorizarea strictă a instalațiilor pentru prevenirea unor astfel de evenimente, a transmis Garda Națională de Mediu pe pagina sa de Facebook.

 

