Grindeanu, despre pensiile magistraților: Dacă nu se ajunge la un acord, PSD susține legea inițială

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis marți un mesaj ferm către premier și către Palatul Cotroceni, subliniind că PSD nu va accepta modificări suplimentare dacă nu există consens între toate părțile implicate.

„Aștept un semnal și de la premier. Punctul de vedere al PSD-ului este următorul: dacă nu se ajunge la un punct de vedere comun, PSD-ul susține păstrarea legii inițiale, cu 70 și 10. Asta este punctul de vedere al PSD-ului”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat despre marja de negociere din Coaliție, liderul PSD a spus: „Președintele vine cu o propunere pe care o are discutată și ne-o propune în Coaliție. Dacă suntem de acord, mergem mai departe și mergem cu acea formă.”

Declarația lui Grindeanu vine în contextul în care discuțiile pe tema procentului și a perioadei de tranziție în privința pensionării magistraților sunt în blocaj.

Marți dimineață, Kelemen Hunor a anunțat că pensiile magistraților nu vor coborî sub 70%, iar negocierile vizează doar perioada de tranziție, pe care Coaliția ar putea-o extinde de la 10 la 15 ani, dacă există acord comun.

Magistrații cer 65% din salariul brut (echivalent cu aproximativ 98% din salariul net) plus o tranziție de 18 ani.

Surse politice au declarat pentru MEDIAFAX că președintele Nicușor Dan ar putea convoca marți o întâlnire cu magistrații sau cu liderii Coaliției pentru a debloca situația, în condițiile în care Guvernul trebuie să anunțe o decizie finală până miercuri.

Surse din Coaliție cred că este „aproape inevitabilă” pierderea banilor din PNRR, întrucât jalonul privind pensiile speciale nu va fi finalizat până la 28 noiembrie.

(sursa: Mediafax)