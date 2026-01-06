Tradiții și superstiții: Cât timp după Bobotează nu trebuie să speli rufe?

Prin urmare, în cele două zile nu se spală rufe și nu se fac alte treburi casnice.

Superstițiile populare interzic spălatul rufelor timp de 9 zile, pe motiv că toate apele sunt sfințite, însă Biserica ortodoxă spune că aceasta este o exagerare.

Boboteaza, praznicul Botezului Domnului, implică Agheasma Mare, respectiv apa sfințită în biserică.

Reprezentanții BOR subliniază că aceasta binecuvântează sufletul, trupul și casa, consumându-se pe nemâncate timp de 8 zile.

Însă interdicția de spălare a rufelor se aplică doar zilelor marcate cu cruce roșie în calendarul ortodox.

Când este voie să speli rufe

Doar pe 6 și 7 ianuarie nu se fac treburi în gspodărie, printre care și spălarea rufelor. După aceste date, credincioșii au voie să se întarcă la ruina ziilnică și muncile casnice.

Totodată, Agheasma Mare se poate consuma timp de 8 zle, dimineața, pe nemâncate. Poate fi păstraă apoi pentru perioadele dificile, notează a1.ro.