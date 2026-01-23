x close
Guvernul vrea să îi transforme în infractori pe românii care nu își plătesc amenzile

de Redacția Jurnalul    |    23 Ian 2026   •   15:30
Sursa foto: Românii ar putea face închsoare dacă nu își plătesc amenzile de circulație.

Guvernul vrea ca amenzile contravenționale neachitate în termen de 12 luni să ajungă în instanță, unde judecătorii pot decide ca persoana care nu a plătit să efectueze muncă în folosul comunității ori amenda să devină penală, iar plata să se realizeze în 60 de zile.

Măsura este menită să crească colectarea de bani la bugetul de stat și să responsabilizeze restanțierii, motivează inițiatorii proiectului. 

Amenzile neplătite îi pot trimite pe români la închisoare

Aflată în dezbatere publică, măsura vizează sancțiuni stricte pentru cei care nu își achită amenzile. 

Există însă și critici.  Apador-CH avertizează asupra riscului de a crea infractori din simpli datornici, încălcând astfel drepturile omului. Neplaa unei amenzii nu constituie infracțiune. 

Milioane de români cu amenzi de circulație sau alte sancțiuni contravenționale vor fi direct afectați.

Totodată, instanțele de judecată, și așa supra-aglomerate de numărul mare de dosare, vor da termene și mai lungi pentru judecarea proceselor, potrivit observatornews.ro.

Aceasta este o nouă măsură menită să pună și mai mult jugul pe populație, deja puternic afectată de scumpiri, inflație și taxe uriașe. 

 

