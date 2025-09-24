Horațiu Potra, liderul mercenarilor, reținut în Dubai. România cere extrădarea sa pentru tentativă de lovitură de stat

Reținere și negocieri pentru extrădare

Horațiu Potra a fost reținut în Dubai încă din weekend, în urma unei operațiuni coordonate cu autoritățile române, potrivit Antena 3 CNN. Procurorul general a confirmat că există negocieri pentru extrădarea sa în România. Deși Potra nu a cerut oficial azil în Rusia, a făcut demersuri în acest sens în ultimele luni.

Șeful mercenarilor este trimis în judecată alături de fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, operațiuni ilegale cu articole pirotehnice și instigare publică.

Planul pentru București

Potrivit rechizitoriului, în 7 decembrie 2024, Potra și Georgescu s-au întâlnit în secret la Ciolpani, Ilfov, unde au discutat despre organizarea unor manifestații violente la București, în contextul anulării alegerilor prezidențiale. Obiectivul: destabilizarea ordinii constituționale și împiedicarea exercitării puterii de stat.

Seara, la Mediaș, grupul condus de Potra – format din 21 de persoane, inclusiv membrii familiei sale – a decis să plece spre București cu șapte mașini. Aceștia erau înarmați cu cuțite, topoare, bastoane telescopice, spray-uri iritante, două pistoale și peste 60 de articole pirotehnice periculoase.

Arsenal descoperit la Mediaș

Perchezițiile au scos la iveală un depozit impresionant de arme și explozibili:

3 aruncătoare portative de grenade

18 pistoale semiautomate

Aproape 3.000 de cartușe

40+ grenade de mână și proiectile

1 kg echivalent trotil și materiale de inițiere

Anchetatorii spun că arsenalul urma să fie folosit pentru escaladarea violențelor în stradă.

Rechizitoriu: Procurorii au spus că Potra și mercenarii voiau să facă haos în București

Procurorii îl acuză pe fostul candidat că: s-a întâlnit cu Potra și a discutat planul, a transmis mesaje și informații false cu caracter alarmist, inclusiv în emisiuni TV, a apelat la lideri de organizații radicale pentru mobilizarea susținătorilor. Rechizitoriul detaliază cum, înainte și după anularea alegerilor, au fost activate rețele de propagandă online ce promovau discursuri extremiste, antieuropene și proruse. Acestea au vizat amplificarea tensiunilor sociale, folosind platforme ca Facebook și TikTok, unde s-au viralizat masiv mesaje pro-Georgescu și materiale instigatoare la violență.

„În contextul Hotărârii nr. 32 din data 06 decembrie 2024 a Curții Constituționale a României prin care s-a dispus anularea alegerilor prezidențiale din România din anul 2024, în dimineața zilei de 07 decembrie 2024, între orele 10:51 – 12:01, inculpatul Potra Horațiu s-a întâlnit pe raza localității Ciolpani, județul Ilfov, în incinta Centrului de echitație Jbara Horses, în condiții de clandestinitate, cu inculpatul Georgescu Călin (candidat la alegerile prezidențiale și direct interesat în contestarea deciziei de anulare mai sus menționată), ocazie cu care au pus în discuție un plan conform căruia inculpatul Potra Horațiu, împreună cu persoane din cercul său relațional, cu pregătire militară sau capacități operative specifice pregătirii militare urmau să desfășoare în data de 08 decembrie 2024 în municipiul București, în contextul unor acțiuni de protest, acțiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a naturii pașnice a acțiunilor de protest, în manifestații caracterizate prin violență, strategia urmărind, prin contagiune emoțională și comportamentală, dublată de manipularea emoțiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituționale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat. Rechizitoriul detaliază cum, înainte și după anularea alegerilor, au fost activate rețele de propagandă online ce promovau discursuri extremiste, antieuropene și proruse. Acestea au vizat amplificarea tensiunilor sociale, folosind platforme ca Facebook și TikTok, unde s-au viralizat masiv mesaje pro-Georgescu și materiale instigatoare la violență. Acțiunile inculpatului Georgescu Călin, materializate în organizarea în condiții de clandestinitate a întâlnirii și în discutarea planului privind conduita de urmat (ținând cont de toate circumstanțele reale și personale, de relațiile anterioare dintre cei doi, precum și de acțiunile subsecvente ale inculpatului Georgescu Călin, dintre care se impun a fi evidențiate demersul de contactare a numitului Dan Ciprian Grăjdeanu, lider al organizației radical-naționaliste Frăția Ortodoxă, cu mesajul că în ziua următoare va transmite susținătorilor săi un îndemn acțional concret, precum și comunicarea de informații false cu caracter alarmist și potențial manipulator, și adresarea unor îndemnuri vizând continuarea votului – în ciuda deciziei de anulare a alegerilor, în cadrul emisiunii ”Culisele statului paralel” difuzată de postul de televiziune Realitatea Plus în seara zilei de 07 decembrie 2024), au întreținut, respective întărit rezoluția infracțională a inculpatului Potra Horațiu care, în precedent, a desfășurat o serie de activități în vederea asigurării participării unui număr mare de persoane la protestele ce urmau a avea loc pe raza municipiului București, prin rezervarea unor camere de hotel, adresarea unor mesaje de instigare la proteste cu caracter violent, precum și realizarea unor demersuri în vederea asigurării participării unor persoane cu pregatire paramilitară, și care îi împărtășeau convingerile radicale și predispoziția la violență. Ca urmare a planului agreat cu inculpatul Georgescu Călin, inculpatul Potra Horațiu a organizat/coagulat un grup de 21 persoane, condus de către el, din care făceau parte inculpații Potra Dorian, Potra Alexandru Cosmin, Lup Andrei-Florin, Borișcă Cristian-Sergiu, Comiza Adrian Inocențiu, Dragoman Vasile Leonard, Hauptman Manfred Ioan, Lascu Bogdan Florin, Lechințan Traian, Lup Ioan, Moldovan Dionisie, Mureșan Ovidiu Claudiu, Panța Dan Cristian, Szanto Daniel, Timofti Constantin, Lăpădatu Claudiu-Marian, Apahidean Marius-Samuel, Dărăbanț Matei, Aniței Iulian și Goloșoiu Mihail Alex, care s-a întrunit în data de 07 decembrie 2024, în jurul orelor 21:30- 21:45, la cafeneaua ART CAFFE din mun. Mediaș, jud. Sibiu, iar în cadrul acestuia s-a stabilit, la inițiativa lui Potra Horațiu, acceptată de către membrii constituenți, deplasarea spre mun. București cu 7 autoturisme, urmând ca după ajungerea în capitală, membrii săi să declanșeze proteste împotriva organelor care exercită autoritatea de stat, apte să atragă angrenarea și largul suport al populației, proteste care însă urmau a fi deturnate în acțiuni violente apte să desăvârșească politica revizionistă a inculpatului Georgescu Călin, în sensul împiedicării exercitării puterii legitime în stat și al asigurării reconfigurării ordinii constituționale, prin detașarea de principiile sale fundamentale și de regulile statului de drept, punând în pericol siguranța națională”.

Situația celorlalți membri

Fiul lui Horațiu Potra – Dorian Potra – și un alt membru al familiei, Alexandru Potra, sunt încă în libertate și dați în urmărire internațională. Autoritățile române nu au informații despre locul unde se află aceștia.