ÎCCJ, mesaj de Ziua Justiției: Rolul justiției este de a stabili adevărul juridic și de a proteja drepturile cetățenilor

În materialul publicat de instanța supremă este evidențiat faptul că judecătorul este chemat să stabilească adevărul din punct de vedere juridic, în baza probelor și a legii, iar actul de justiție trebuie să rămână distinct de percepțiile sau judecățile de valoare formulate în spațiul public.

Mesajul pune accent pe echilibrul necesar exercitării funcției judiciare, precum și pe capacitatea magistratului de a rămâne independent de influențe externe, ideologice sau de moment. Totodată, sunt evidențiate independența și responsabilitatea ca elemente esențiale pentru funcționarea justiției și pentru menținerea încrederii publice în instituțiile judiciare.

Aceleași principii sunt evidențiate și în mesajul transmis de președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, care a afirmat că independența judecătorului nu reprezintă un privilegiu al magistratului, ci o garanție a drepturilor fiecărui cetățean care ajunge în fața instanței. De asemenea, aceasta a subliniat că în centrul actului de justiție trebuie să se afle persoana și protejarea libertății, demnității și drepturilor sale fundamentale.

„Justiția nu își măsoară succesul doar prin volumul de activitate, ci mai ales prin capacitatea de a oferi fiecărui cetățean o soluție legală, echitabilă și motivată. Adevărata măsură a unei justiții democratice este capacitatea sa de a rămâne independentă, imparțială și fidelă legii chiar și în cele mai dificile momente. O justiție puternică nu este aceea care inspiră teamă, ci aceea care inspiră încredere (...) Astăzi, mai mult ca oricând, avem obligația de a apăra independența reală a judecătorului. Niciun magistrat nu trebuie să judece sub presiunea fricii, a intereselor de moment, a campaniilor publice sau a unor raporturi de putere dezvoltate în afara sălii de judecată. Libertatea interioară a judecătorului reprezintă una dintre cele mai importante garanții ale libertății cetățeanului, deoarece independența judecătorului nu este un privilegiu al acestuia, ci un drept al fiecărei persoane care ajunge în fața instanței.”, spune Lia Savonea în mesajul său.

Ziua Justiției este sărbătorită anual în prima duminică a lunii iulie și reprezintă un moment de reflecție asupra rolului pe care sistemul judiciar îl are în apărarea statului de drept și a drepturilor cetățenilor.