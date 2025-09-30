Începe procesul lui Călin Georgescu

Călin Georgescu este așteptat la Judecătoria Sectorului 1 pentru primul termen în dosarul privind propaganda legionară.

Fostul candidat la Președinția României a fost trimis în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată.

Potrivit procurorilor, faptele au avut loc în ultimii 5 ani: 16 iunie 2020, luna septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 și 16 mai 2025. Concret, Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii și doctrine fasciste, legionare și xenofobe.

Parchetul General a menționat mai multe acuzații la adresa lui Călin Georgescu, printre care „glorificarea excesivă a trecutului istoric, ultranaționalismul populist și cultul mareșalului Ion Antonescu”.

Călin Georgescu se află sub control judiciar din 26 februarie, având mai multe interdicţii: nu poate părăsi ţara fără încuviinţarea autorităţilor judiciare şi nu are voie să posteze pe reţelele de socializare conţinut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Nu este singurul dosar al lui Călin Georgescu. El a fost trimis în judecată și pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și mercenarii săi. Potra a fugit din țară împreună cu fiul său, Dorian și cu nepotul Alexandru, însă cei trei au fost arestați în Emiratele Arabe Unite și așteaptă acolo procedurile de extrădare.

(sursa: Mediafax)