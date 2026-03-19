Greșeala banală care oprește creșterea plantelor de interior

Álvaro Pedrera, expert în plante, explică de ce această greșeală de amplasare este aproape întotdeauna cauza principală a stagnării.

Multe plante de interior tolerează zonele cu puțină lumină. Asta nu înseamnă că prosperă acolo. „Una este să supraviețuiești și cu totul altceva este să crești bine", explică Pedrera.

Când o plantă primește lumină insuficientă, nu poate realiza fotosinteza corespunzător. Intră în modul de „economisire” și rămâne pe jumătate „adormită”. Nu mai produce frunze noi și aproape că nu crește.

Expertul dă ca exemplu sansevieria, una dintre cele mai comune plante de interior. Deși poate depăși un metru înălțime, în multe case rămâne sub 30 cm. Motivul nu este lipsa de apă sau îngrășământ. „Dacă ai o plantă într-un colț cu puțină lumină și crește foarte încet, nu înseamnă că îi lipsește îngrășământul sau apa. Îi lipsește lumina, care este elementul de bază pentru o plantă. Fără lumină nu există creștere", concluzionează Pedrera.

Planta nu este bolnavă și nu va muri neapărat. Poate trăi ani de zile într-un colț întunecat. Dar dacă vrei ca ea să crească, să aibă frunze noi, locul contează enorm.

„Dacă obiectivul tău e să crească bine, acolo nu o să o facă", spune expertul într-o postare pe Instagram.

Mută planta mai aproape de o sursă de lumină naturală. Nu trebuie să fie lumină directă de soare - multe plante de interior preferă lumina indirectă. Important este ca intensitatea să fie suficientă pentru fotosinteză. Pedrera subliniază că lumina este singurul element fără de care creșterea este imposibilă. Apa și îngrășămintele completează îngrijirea, dar nu o pot înlocui.

