Șefa Inspecției Judiciare despre corupția din justiție: nu cunosc, poate există mai puțină

de Redacția Jurnalul    |    27 Feb 2026   •   18:45
Sursa foto: facebook/Roxana Petcu, a respins criticile privind activitatea instituției

Șefa Inspecției Judiciare a vorbit despre suspiciunile de corupție din sistemul de justiție. Eu nu cunosc, poate există, poate există mai puțină, a comentat Roxana Petcu. Ea a menționat și problemele cu care se confruntă magistrații.

Judecătorul Roxana Petcu, inspectorul șef al Inspecției Judiciare, a făcut declarația în cadrul emisiunii Off The Record cu Sorina Matei.

„Dacă există corupție în justiție, noi, judecătorii, suntem primii care ne dorim să se curețe. (...) Noi inspecția facem controale, monitorizări, poate de aceea nu mai sunt atâtea cauze (...) Eu nu cunosc (cazuri de corupție în sistem n.r.) ...nu am mai observat cazuri ridicate de presă (...) poate există, poate există mai puțină”, a explicat judecătorul Roxana Petcu.

Inspectorul șef al Inspecției Judiciare a mai spus că una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă magistrații este legată de numărul uriaș de dosare.

„Ar fi data de soluționare a cauzelor, este o discuție actuală (...) încărcătura aceasta pe magistrat (...) este o mare problemă, cu acest mare număr de dosare”, a spus Petcu.

Șefa Inspecției Judiciare a estimat că numărul proceselor va crește din cauza măsurilor luate de Guvern în cadrul reformei administrative.

„O să vedeți după ultimele măsuri aprobate (...) unde o să se ducă oamenii ăștia să se plângă? În instanță”, a adăugat Roxana Petcu.

Un alt element care ar putea îngreuna activitățile din justiție este „procesomania” unor români.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: inspectia judiciara coruptie cazuri Roxana Petcu
