Cinci inspectori antifraudă au recunoscut că au luat mită în mod repetat de la mai mulți oameni de afaceri şi au scăpat de pușcărie

În dosarul instrumentat de DNA, cei cinci inspectori din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală București sunt cercetați pentru luare de mită, trafic de influență și complicitate la dare de mită. De asemenea, doi administratori ai unei firme sunt acuzați de dare de mită.

În luna noiembrie 2024, o echipă formată din inculpații Aurică Costică și Marin Marius-Eduard, în calitate de inspectori antifraudă, a efectuat un control la o societate comercială cu activitate în domeniul transportului alternativ de persoane, administrată în fapt de inculpații E.T. și M.A.G, în urma căruia s-au constatat o serie de nereguli. La solicitarea administratorilor, formulată printr-un intermediar, în vederea sustragerii de la răspundere penală, inculpatul Ivan Ionuț-Bogdan, în calitate de șef serviciu, le-ar fi promis că va interveni la colegul său, inculpatul Istrati Bogdan, șeful serviciului care îi avea în subordine pe inculpații Aurică Costică și Marin Marius-Eduard.

În acest context, în cursul lunii noiembrie, inculpatul Istrati Bogdan ar fi promis că, în schimbul sumei de 9.000 de euro, i-ar putea determina pe cei doi inspectori din subordine să soluționeze activitatea de control într-un mod favorabil.

În baza înțelegerii cu inculpatul Istrati Bogdan, în perioada imediat următoare, inculpatul Ivan Ionuț-Bogdan le-ar fi pretins, la rândul său, prin intermediar, administratorilor, suma de 75.000 de lei, în schimbul influenței pe care a lăsat să se înțeleagă că o are asupra colegilor săi și că îi va determina pe aceștia să soluționeze activitatea de control într-un mod favorabil, în sensul de a nu se întocmi o sesizare penală cu privire la neregulile constatate.

În 2 decembrie 2024, prin același intermediar, ar fi primit de la cei doi suma pretinsă, în cuantum de 75.000 de lei. Din această sumă, inculpatul Istrati Bogdan ar fi primit 45.000 lei, din care ar fi remis mai departe, suma de 20.000 lei, inculpaților Aurică Costică și Marin Marius-Eduard, în scopul finalizării controlului efectuat la societatea menționată, fără a se formula o sesizare penală.

Anterior, în perioada februarie – martie 2023, inculpatul Ivan Ionuț-Bogdan ar fi pretins, printr-un intermediar, suma de 50.000 de lei, de la inculpații E.T. și M.A.G., administratori în fapt ai unor societăți comerciale cu activitate în transportul alternativ de persoane, ca să intervină pe lângă inspectorii care efectuau controale și să îi determine să soluționeze activitățile de control într-un mod favorabil. Inculpatul ar primit de la cei doi administratori suma pretinsă.

În contextul unui alt control desfășurat în cursul anului 2024 de inspectorii antifraudă inculpații Marin Marius-Eduard și Aurică Costică la o societate comercială cu activitate în domeniul comerțului cu legume și fructe, colegul lor, inculpatul Ionescu Valentin-George, la solicitarea unei persoane, l-ar fi abordat pe primul menționat, în vederea finalizării favorabile. Ca urmare, în perioada 11 aprilie – 7 august 2024, inculpatul Marin Marius-Eduard, ar fi pretins pentru sine și pentru Aurică Costică, suma de 20.000 lei și, urmare a pretinderii, inculpatul Ionescu Valentin-George ar fi remis, cu titlu de mită, suma de 20.000 de lei, primită de la martor.

Într-un context diferit, în cursul lunii septembrie 2025, la un control inițiat de Direcția Regională Antifraudă Fiscală București la societatea administrată de inculpații Z.T. și L.D., s-a constatat că la depozitele deținute de societate, exista un plus de marfă, raportat la documentele contabile, în valoare de 160.000 lei. În consecință, depozitele respective au fost sigilate.

În perioada sfârșitul lunii septembrie - 3 octombrie 2025, inculpații Z.T. și L.D., prin intermediul inculpatului Z.J. și al inculpatului Ionescu Valentin-George, inspector antifraudă, i-ar fi promis unui alt inspector antifraudă suma de 5.000 euro, iar la data de 08 octombrie 2025, i-ar fi remis acestuia suma, în legătură cu finalizarea într-un mod favorabil a controlului efectuat la societatea respectivă.

De asemenea, pentru a urgenta desigilarea depozitelor, la data de 13 octombrie 2025, inculpații Z.T. și L.D. i-ar mai fi remis aceluiași inspector antifraudă, în mod direct, suma de 10.000 lei.

Inculpații au declarat expres că recunosc comiterea faptelor, acceptă încadrarea juridică și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate: între un an și 8 luni și 3 de închisoare, cu suspendare, și plata unor amenzi.

De asemenea, celor cinci funcționari publici li s-a interzis, pe perioade de 3 ani, 4 ani, respectiv 5 ani, calculate de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, exercitarea drepturilor de a fi aleși în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, precum și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat. De asemenea, inculpaților Marin Marius-Eduard și Aurică Costică li s-a interzis, suplimentar, dreptul de a exercita profesia de inspector antifraudă.

Dosarul de urmărire penală și acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate la Tribunalul București.

(sursa: Mediafax)