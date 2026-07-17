SRL sau PFA în 2026? Ce plătești și ce s-a schimbat

Ce este, de fapt, fiecare

PFA înseamnă persoană fizică autorizată. Practic, tu ești afacerea: încasezi pe numele tău, iar în caz de datorii răspunzi cu bunurile tale personale. SRL este o societate — o entitate separată de tine. Banii firmei nu sunt automat banii tăi; ca să îi scoți legal, îi distribui ca dividende sau îți faci salariu.

Diferența aceasta pare birocratică până în momentul în care ceva merge prost. La SRL, riscul se oprește, ca regulă, la firmă. La PFA, nu.

Ambele forme se înregistrează la Registrul Comerțului, iar actele cerute diferă de la un caz la altul: pentru PFA contează codul CAEN și dovada pregătirii profesionale, pentru SRL actul constitutiv și sediul social. Un ghid practic ajută la pregătirea dosarului înainte de depunere. Pasul de înregistrare este însă cel mai simplu din proces; partea grea vine după.

SRL: cota de 1% a rămas, dar regimul s-a strâmtat

Firmele mici plăteau până acum impozit pe veniturile microîntreprinderii, cu două cote: 1% și 3%. De la 1 ianuarie 2026, cota de 3% a dispărut și a rămas doar 1%. Condițiile de intrare s-au înăsprit însă.

Plafonul de venituri a coborât la 100.000 de euro, față de 250.000 de euro anterior.

Firma trebuie să aibă cel puțin un salariat cu normă întreagă.

Dacă nu te încadrezi, plătești impozit pe profit: 16%.

Diferența este importantă, pentru că baza de calcul e alta. Cei 1% se aplică la tot ce încasezi. Cei 16% se aplică doar la profit, adică la ce rămâne după cheltuieli. Pentru o afacere cu multe costuri reale, 16% din profit poate însemna mai puțin decât 1% din încasări.

Mai e un pas: banii scoși din firmă ca dividende se impozitează cu 16%, față de 10% cât era înainte. La SRL sunt două straturi de impozit, nu unul.

PFA: mai simplu, dar contribuțiile depind de praguri

La PFA plătești impozit pe venit de 10%, plus contribuții sociale calculate în funcție de salariul minim, care în 2026 este de 4.050 de lei brut. Pragurile se exprimă în multipli ai acestuia:

24.300 de lei (6 salarii minime) — de aici apare contribuția la sănătate, CASS, de 10%.

48.600 de lei (12 salarii minime) — de aici apare și contribuția la pensie, CAS, de 25%.

97.200 de lei (24 de salarii minime) — pragul de la care baza pentru CAS urcă la nivelul următor.

291.600 de lei (72 de salarii minime) — plafonul peste care CASS nu mai crește.

Sub primul prag, PFA este ieftin de ținut. Peste al doilea, sarcina crește vizibil, iar avantajul de simplitate se topește.

TVA: pragul care te prinde pe amândouă

Indiferent de forma aleasă, când depășești 395.000 de lei devii plătitor de TVA. Cota standard este de 21%, iar cea redusă, unică, de 11% — a înlocuit vechile cote de 5% și 9%. Pragul e același pentru SRL și pentru PFA; la vânzarea către persoane fizice, TVA se simte direct în preț.

Cum alegi, pe scurt

Dacă lucrezi singur, ai venituri modeste și cheltuieli puține, PFA rămâne varianta mai ușor de dus. Dacă vrei să angajezi, să lucrezi cu firme mari sau să îți protejezi bunurile personale, SRL are sens — cu observația că regimul micro nu mai este garantat, iar la 100.000 de euro trebuie să știi dinainte ce urmează.

Regula practică pentru 2026 este simplă: fă calculul înainte, nu după primul an fiscal.