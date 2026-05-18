Laura Codruța Kovesi, retrospectiva celor șapte ani la conducerea EPPO

Procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a vorbit într-un interviu acordat G4Media despre perioada în care a candidat pentru conducerea EPPO, imediat după revocarea sa de la șefia DNA.

Aceasta a povestit despre presiunile, dosarele și amenințările pe care le-a primit în acea perioadă, dar totodată și despre începuturile instituției pe care o conduce astăzi.

„Vă amintiți când am candidat? Pentru această poziție a fost după revocarea din DNA. Când am… O dată cu revocarea am zis gata, cariera mea s-a sfârșit. Am fost revocat. Nu mai pot să fac nimic altceva. Și am candidat pentru această funcție”, a declarat aceasta.

Kovesi a povestit că, în momentul în care a intrat în cursa pentru șefia Parchetului European, se confrunta deja cu numeroase verificări disciplinare și dosare penale.

„Întâmplător aveam vreo 44 de verificări disciplinare. A fost și dosarul penal, unul dintre, cred că 5 sau 6 dosare penale care au fost deschise împotriva mea. Pusese acea măsură preventivă a interdicției de a părăsi țara exact înainte de a mă prezenta la acest interviu. Erau foarte multe atacuri”, a spus Kovesi.

Șefa EPPO a explicat că primea constant citații și era chemată la diferite instituții în timp ce încerca să își pregătească candidatura.

„Primeam aproape fiecare săptămână, două, trei citații să mă prezint fie la SIS și fie la Inspecția Judiciară. Și în mijlocul acestor aventuri am candidat pentru această funcție. Singură”, a afirmat ea.

Aceasta a mai dezvăluit că, după etapa inițială a selecției, a fost anunțată că a obținut cel mai bun rezultat, însă i s-a transmis că nu are șanse reale să câștige din cauza lipsei de susținere politică din partea României.

„Am primit un telefon de la cineva care lucra în Comisie Europeană (…) și mi s-a spus, doamnă, atunci eu am o veste bună și una proastă. Am zis, ok. Zice, vestea bună este că sunteți prima în urma competiției. Și cumva am început să râd. Dar ce veste proastă poate să urmeze dacă sunt prima? Și mi-a zis, vestea proastă este că pe lista scurtă este un francez și un german și nu aveți nicio șansă. România nu vă susțină și de acum încolo procedura este una politică și la nivel politic nu aveți nicio susținere din partea statului”, a declarat Kovesi.

Ea a povestit în cadrul interviului pentru G4Media despre un episod pe care l-a considerat o tentativă de intimidare, chiar în ziua interviului de la Bruxelles.

„Am venit atunci la Bruxelles cu câteva zile înainte, la hotelul la care am stat, am primit o scrisoare de amenințare. Cumva știm că ești aici, știm ce se întâmplă. În ziua interviului eram la hotel și de la recepție am fost anunțată că am primit o scrisoare”, a spus procurorul-șef european.

„Și vă dați seama că am fost puțin surprinsă, că nu știa nimeni la ce hotel stau, nu era informație de interes public. Eram singură la hotel, adică nici măcar familia mea nu cred că știa exact la ce hotel sunt cazată în Bruxelles. Am luat-o ca un semn de intimidare, adică să primești astfel de scrisoare în ziua interviului nu era ceva foarte obișnuit”, a mai declarat ea.

În cadrul discuției, Laura Codruța Kovesi a vorbit și despre problemele existente la acea vreme în cadrul Parchetului European. Ea a spus că a fost surprinsă de bugetul redus și de numărul foarte mic de procurori prevăzuți inițial pentru noua instituție.

„Când m-am așezat am văzut bugetul era între 8 și 10 milioane de euro și scria 32,5 angajați. M-am mai uitat o dată și am întrebat sunteți convinși că e ok? 32 virgulă, 32 punct. Da, zice. Păi și cum? Ce-s ăștia 32,5 angajați. Deci ăsta e numărul de procurori pe care tu poți să-l ai la viitorul Parchet European. Și am zis ok, am o dilemă. Eu n-am văzut niciodată jumătate de procuror. Puteți să-mi explicați cum îi 32,5 ăsta?”, a relatat Kovesi.

„Și mi-au zis, păi o să fie procuror care o să lucreze jumătate de normă. Deci patru ore la parchetul național și patru ore la EPPO. Și deja am început să am emoții. Și am zis, da, asta cred că trebuie să o clarificăm de la început. Dacă vrem să avem o instituție independentă, tu nu poți să ai un procuror care lucrează sub autoritatea Procurorului General și sub autoritatea EPPO-ului”, a explicat ea.

Kovesi a mai spus că a fost surprinsă și de bugetul alocat instituției.

„Și am zis, 10 milioane de euro, sunteți serioși cu suma asta? Când România are o structură de parchet, un parchet al Curții de Apel, are într-un an de zile bugetul ăsta”, a afirmat aceasta.

„Și au zis, asta este ceea ce s-a decis, ce s-a estimat și un funcționar al Comisiei Europenei mi-a spus, doamna Kovesi, poate nu înțelegi, trebuie să te descurci cu ce primești. Și Comisia nu greșește niciodată”, a declarat Laura Codruța Kovesi.

(sursa: Mediafax)