Jaf cu acte la o școală privată din Pitești! Banii de la buget, cheltuiți pe prime și cumpărături personale

Polițiștii din Argeș au descins marți dimineață în mai multe locații din Pitești și Dărmănești, în cadrul operațiunii „JUPITER”. Ancheta vizează suspiciuni grave de delapidare, deturnare de fonduri și fals în acte, cu un prejudiciu total estimat la peste 630.000 de lei.

Polițiștii argeșeni au efectuat marți dimineață patru percheziții în municipiul Pitești, în cadrul operațiunii „JUPITER”, într-un dosar penal ce vizează delapidarea și deturnarea de fonduri la o unitate privată de învățământ, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș.

Descinderile sunt coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș și vizează activitatea unei instituții de învățământ care ar fi schimbat ilegal destinația fondurilor primite de la bugetul local. Este vorba despre Liceul Ecologic Pitești.

Potrivit anchetatorilor, persoane cu funcții de decizie din cadrul școlii ar fi direcționat sume importante de bani către cheltuieli personale, mascate sub forma unor prime sau salarii. Totodată, din bugetul instituției ar fi fost achitate achiziții de bunuri și servicii efectuate în nume propriu.

Prejudiciul total cauzat bugetului local și instituției de învățământ este estimat la 637.321 de lei.

În paralel, în cadrul aceleiași operațiuni „JUPITER”, polițiștii efectuează alte două percheziții la sediile unei firme din comuna Dărmănești, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești. Acestea vizează fapte de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și folosirea la autoritatea vamală a unor documente comerciale falsificate.

Din investigații reiese că, între iunie 2023 și iunie 2024, reprezentanții societății ar fi prezentat la autoritatea vamală documente false pentru a obține certificate de circulație a mărfurilor, evitând astfel plata taxelor vamale aferente unor exporturi.

Acțiunile au fost desfășurate cu sprijinul Serviciului Criminalistic și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS).