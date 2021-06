Lovitură previzibilă pentru Parlament. Renate Weber, revocată ilegal și neconstituțional

Curtea Constituțională a României a admis, ieri, cu unanimitate de voturi, excepția de neconstituționalitate a hotărârii Parlamentului, prin care Renate Weber a fost revocată din funcția de Avocat al Poporului. Iar odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Deciziei CCR, Weber este repusă în funcție. Deznodământul anulează orice demers inițiat cu privire la numirea unui succesor în această sesiune parlamentară, iar între liderii Coaliției de guvernare au apărut deja opinii diferite pe acest subiect. Ludovic Orban a acuzat, preventiv, Curtea de „pesedism”, iar președintele României, Klaus Iohannis, cere o procedură „mai rafinată” pentru o nouă revocare a Renatei Weber. În acest timp, liderul UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că decizia trebuie respectată, iar Renate Weber trebuie să-și ducă mandatul la bun sfârșit.

Indiferent de acuzațiile pe care liberalii le-au adus CCR, în legătură cu decizia ce urma a fi dată în cazul Renatei Weber, toți magistrații constituționali, fără excepție, inclusiv cele două judecătoare numite de Președinție – Livia Stanciu și Simina Tănăsescu – au decis că această revocare s-a făcut cu încălcarea legii și a Constituției. Astfel, Curtea arată că în cadrul controlului hotărârilor Parlamentului, cu unanimitate de voturi, a admis sesizarea formulată de Grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat din Senat și din Camera Deputaților și a constatat că este neconstituțională Hotărârea Parlamentului României nr. 36/2021 pentru revocarea doamnei Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului.

Concret, CCR a reținut că legea care reglementează revocarea, ca modalitate de încetare a unui mandat, trebuie să determine cu certitudine cazurile în care intervine această sancțiune, să stabilească procedura în cadrul căreia se analizează cererea de revocare și după a cărei parcurgere organul competent poate dispune revocarea și să prevadă dreptul la recurs în faţa unei instanțe independente şi imparţiale, deci posibilitatea persoanei revocate de a contesta măsura revocării, în condițiile art. 21 din Constituție referitor la liberul acces la justiție.

Decizia este fără echivoc. Weber este Avocatul Poporului

Numai că, întemeindu-se pe dispoziții legale care nu asigură garanțiile de independență ale Avocatului Poporului în raport cu alte autorități publice, dispoziții cărora Parlamentul le-a atribuit o altă interpretare decât cea care rezultă din conținutul lor normativ, „Hotărârea Parlamentului României nr. 36/2021 pentru revocarea doamnei Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului încalcă dispoziţiile constituţionale cuprinse în art. 1 alin (3) și (5) care consacră principiul statului de drept și principiul legalităţii şi al supremaţiei Legii fundamentale, precum și dispozițiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului”, se arată în minuta deciziei.

În același document se mai precizează că, întrucât actul de revocare este neconstituțional, acesta încetează să mai producă efecte juridice. Prin urmare, de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, „doamna Renate Weber își reia calitatea de Avocat al Poporului, urmând a-și exercita mandatul constituțional pentru care a fost numită prin Hotărârea Parlamentului României nr.18/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 26 iunie 2019”.

Președintele și liberalii vor să mai încerce o dată. UDMR vrea respectarea deciziei CCR

Primul care a comentat decizia CCR, chiar înainte ca aceasta să fie adoptată, a fost liderul PNL, Ludovic Orban, care a susținut că revocarea Renatei Weber a fost legală. „De aceea am solicitat un punct de vedere. (...)Avem departament juridic. Eu v-am spus, noi am avut argumente foarte solide: încălcarea Constituției și a legislației țării. În baza acest argumente, am decis revocarea doamnei Weber. Renate Weber a acționat ca un avocat al PSD și a pus în pericol viața și sănătatea românilor. (...) Cu siguranță trebuie să ținem cont de decizia CCR, chiar dacă este condusă de Dorneanu. Ne-a arătat atâtea decizii care nu au nicio legătură cu Constituția”, a afirmat Orban, înainte ca judecătorii Curții să emită decizia.

După anunțul că Renate Weber se va reîntoarce în funcția din care a fost revocată abuziv și neconstituțional, președintele României, Klaus Iohannis, a precizat că nu are „obiceiul de a comenta deciziile CCR”. Însă a trasat deja directiva cu privire la o nouă revocare: „Probabil procedura (adică o nouă revocare a Renatei Weber de către Parlament – n.red.) va trebui rafinată”.

Paradoxal, liderul UDMR, Kelemen Hunor, care l-a propus drept succesor al Renatei Weber pe fostul procuror Fabian Gyula, a declarat, ieri, că „deciziile CCR trebuie respectate. Chiar dacă nu suntem de acord cu ele. Doamna Weber este Avocatul Poporului și va trebui să demonstreze, în continuare, cum va acționa în cadrul acestui mandat”. Vicepremierul a precizat, totodată, că nu va mai fi convocat Plenul Parlamentului pentru votarea numirii unui nou Avocat al Poporului.