Comisia Europeană a acceptat angajamentele TikTok privind transparența publicității în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale

Într-un comunicat de presă, Executivul comunitar a explicat că, după un dialog intens, platforma TikTok a prezentat angajamente obligatorii ce răspund tuturor preocupărilor exprimate de Comisie în investigația sa și în constatările sale preliminare din mai 2025.



'Aceste angajamente vor garanta transparență deplină', a afirmat Comisia Europeană.



Mai exact, TikTok va furniza întregul conținut al anunțului așa cum apare în fluxurile utilizatorilor, inclusiv URL-urile din linkul furnizat în anunț și își va actualiza depozitul mai rapid, asigurându-se că informațiile sunt disponibile în maximum 24 de ore.



În plus, compania va furniza criteriile de direcționare selectate de agenții de publicitate, împreună cu datele agregate ale utilizatorilor (inclusiv sexul, grupa de vârstă și statul membru în care se află utilizatorii care au fost contactați), permițând cercetătorilor să investigheze modul în care sunt direcționate și livrate anunțurile publicitare. În cele din urmă, TikTok va introduce opțiuni de căutare și filtre suplimentare, permițând utilizatorilor să găsească anunțuri mai ușor.



'Transparența este esențială pentru descoperirea escrocheriilor, asigurarea integrității informațiilor și protejarea tinerilor utilizatori și a copiilor împotriva pericolelor ascunse. Mesajul este clar: Scopul nostru este conformarea. Atunci când platformele colaborează constructiv cu Comisia, suntem pregătiți să acceptăm angajamente solide', a declarat vicepreședinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen.



Regulamentul privind serviciile digitale impune platformelor să mențină un registru accesibil și cu funcție de căutare al anunțurilor difuzate în cadrul serviciilor lor. Aceste registre sunt esențiale pentru ca autoritățile de reglementare, cercetătorii și societatea civilă să detecteze înșelătoriile, reclamele pentru produse ilegale sau inadecvate vârstei, reclamele false și operațiunile coordonate de informare, inclusiv în contextul alegerilor.



TikTok trebuie să pună în aplicare angajamentele cât mai curând posibil și cel târziu în termenele convenite cu Comisia, variind de la 2 luni la maximum 12 luni, în funcție de angajamentul specific.



Comisia va monitoriza cu atenție respectarea de către TikTok a angajamentelor obligatorii pe care platforma le-a oferit în temeiul articolului 71 din Regulamentul privind serviciile digitale, precum și a celorlalte obligații care îi revin în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale.

AGERPRES