Fost senator, reținut de DNA după ce a promis o șpagă de 1 milion de euro pentru ministrul Ionuț Moșteanu

Procurorii susţin că fostul senator ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării.



Isăilă a fost reţinut joi pentru 24 de ore şi vineri a fost dus în faţa unui judecător de la Tribunalul Bucureşti. Magistratul a decis ca fostul senator să fie arestat pentru 30 de zile.



DNA a emis un comunicat de presă în legătură cu acest caz, în care nu-i menţionează numele fostului senator, însă surse judiciare au precizat pentru AGERPRES că este vorba de Marius Ovidiu Isăilă.



"Procurorii din cadrul DNA - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu data de 06 noiembrie 2025, a inculpatului I.M.O., persoană fără calitate specială, pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă. În ordonanţa procurorilor se arată că, în cauză, există date şi probe care conturează următoarea stare de fapt. În datele de 09 şi 15 octombrie 2025, în Bucureşti, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul Apărării şi-ar putea exercita influenţa asupra conducerii C.N. Romtehnica S.A., cu acţionar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat şi o societate privată", a transmis DNA.



Infracţiunea de cumpărare de influenţă a fost săvârşită în stare de recidivă postexecutorie, fostul senator executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârşirea altor infracţiuni de corupţie. Astfel, în noiembrie 2019, Marius Ovidiu Isăilă a fost condamnat definitiv la 5 ani şi 4 luni pentru trafic de influenţă şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Moşteanu: O persoană a încercat să-mi cumpere influenţa cu un milion de euro; am refuzat categoric

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, confirmă faptul că o persoană a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu compania naţională Romtehnica, însă precizează că a refuzat "categoric" orice întâlnire cu persoana respectivă.



"Lupta împotriva corupţiei nu e un slogan pentru mine, e o linie roşie. Recent, o persoană a încercat să îmi cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica. Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană. Sunt martor în dosar şi sprijin pe deplin autorităţile pentru clarificarea faptelor. Ştiu că deranjez multe socoteli ca ministru al Apărării şi, probabil, de aceea s-au înmulţit atacurile şi fake news-urile împotriva mea. Nu mă voi da la o parte niciun milimetru", spune Moşteanu într-un mesaj postat vineri pe Facebook.



Reacţia lui Moşteanu vine după ce fostul senator Marius Ovidiu Isăilă a fost pus sub acuzare de DNA pentru cumpărare de influenţă, pentru că ar fi promis intervenţii la ministrul Apărării în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată şi compania naţională de armament Romtehnica.



Isăilă a fost reţinut de procurori, după ce martorul respectiv l-a denunţat la DNA, iar vineri un magistrat a emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.