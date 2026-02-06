Șeful DNA, despre cazurile din ultima perioadă: Nu a fost nimic programat, vor urma altele

Procurorul șef DNA, Marius Voineag, a făcut declarația în cadrul emisiunii Off The Record cu Sorina Matei. El a spus că nu a fost niciun caz programat și s-a declarat mulțumit de activitatea procurorilor.

„Practic a fost o activitate în ultimii doi ani destul de intensă, nu a fost nimic programat, au fost cazuri care la noi explodează atunci când trebuie să explodeze nu după un program prestabilit (...) Am mers destul de bine, sunt mulțumit”, a spus Marius Voineag.

Potrivit procurorului șef, alte cazuri vor apărea în următoarea perioadă.

„Noi nu am fixat ținte, scopul nostru a fost să avem cazuri de substanță, au ajuns la un nivel de maturitate și cauzele pe care le am deschis în ultimi doi, trei ani de zile. Vor urma și în perioada următoare. DNA se manifestă ca o instituție matură, nu după un șablon sau după un profil prestabilit al cuiva”, a precizat Marius Voineag.

În ultimele două zile, procurorii DNA au făcut percheziții la sediile Primăriilor 3 și 5 din Capitală.

(sursa: Mediafax)