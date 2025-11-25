Șeful statului dă statul în judecată. Nicușor Dan, reclamant în „Dosarul donatorilor misterioși”

„Autoritatea Electorală Permanentă mi-a restituit 60 de milioane (de lei- n.red.), deci cu un milion de lei mai puțin, aproximativ. Deci, după ce voi plăti cele 58,5 milioane de lei împrumuturi, va rămâne un milion și jumătate (de lei – n.red.), pe care nu mi l-a dat înapoi Autoritatea Electorală Permanentă. O să contestăm asta. O să fie un proces și procesul ăsta probabil că va dura, așa cum știu eu instanțele de contencios, cam doi ani”, declara președintele României, Nicușor Dan, în cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o la Palatul Cotroceni, la data de 17 noiembrie 2025.

Amenințarea cu procesul nu a rămas doar o simplă vorbă, ci a fost pusă în practică. La patru zile distanță de la aceste afirmații, la Judecătoria Sectorului 5 din București, s-a format Dosarul nr. 23838/302/2025, care a fost alocat Secției de Contencios Administrativ și Fiscal. În mod paradoxal, obiectul dosarului vizează solicitarea de anulare a procesului-verbal de contravenție Seria A nr. 0005532 din data de 1 septembrie 2025. Această dată a emiterii procesului-verbal este ulterioară lunii august, când Autoritatea Permanentă a întocmit raportul cu privire la aprobarea spre rambursare a sumei de bani cheltuite în campania electorală de către candidatul la prezidențiale Nicușor Dan și ulterior datei la care Nicușor Dan susține că a încasat banii rambursați de către AEP.

În cadrul acestui proces, Nicușor Dan are calitatea de reclamant, în timp ce Autoritatea Electorală Permanentă are calitatea de intimat. Până în prezent, nu a fost alocat un prim termen de judecată.

A încălcat legea de opt ori

„Jurnalul” a dezvăluit, la finalul săptămânii trecute, că, potrivit unui raport oficial întocmit de Autoritatea Electorală Permanentă cu ocazia verificării veniturilor și cheltuielilor electorale ale lui Nicușor Dan din campania privind alegerile prezidențiale din luna mai a acestui an, că a refuzat să accepte rambursarea către fostul competitor electoral, devenit, între timp, președintele României, suma de 930.283,10 lei. În principal, această nerestituire este cauzată de faptul că instituția nu a reușit să identifice o serie de donatori persoane fizice care au contribuit cu sume de bani la această campanie a lui Nicușor Dan, ceea ce, conform Legii nr. 344/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, reprezintă plăți neconforme.

În același Raport, Autoritatea Electorală Permanentă anunță că, față de candidatul Nicușor Dan, au fost dispuse, pentru încălcări ale legislației în timpul campaniei electorale prezidențiale, cinci amenzi, două confiscări de bani și trei avertismente.

Concret, o amendă de 20.000 de lei a fost emisă pentru încălcarea articolului 33 alineat 2 din Legea nr. 336/2006, o altă amendă, tot de 20.000 de lei, a fost acordată pentru încălcarea articolului 33 alineat 1 din Legea nr. 334/2006, o amendă de 15.000 de lei și confiscarea sumei de 150.839,85 de lei au fost acordate pentru încălcarea articolului 28 alineat 2 din Legea nr. 334/2005, o altă amendă de 16.000 de lei și confiscarea sumei de 59.899 lei au fost dispuse pentru încălcarea articolului 28 alineat 11 din Legea nr. 334/2006, iar o a altă amendă de 15.000 de lei a fost acordată pentru încălcarea articolului 37 din Legea nr. 335/2006.

Mai mult, primul avertisment a fost dat pentru încălcarea articolului 36 alineat 2 din Legea nr. 224/2006, al doilea avertisment a fost emis pentru încălcarea articolului 16 alineat 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/2025, în timp ce ultimul avertisment a fost dat pentru încălcarea articolului 28 alineat 12 litera „p” din Legea nr. 224/2006.

Afaceriști care derulează contracte cu statul, pe lista donatorilor

Una dintre aceste amenzi atrage în mod deosebit atenția. Este vorba despre încălcarea de către candidatul Nicușor Dan a prevederilor articolului 33 alineat 1 din Legea nr. 334/2006, care stipulează că „se interzice finanțarea campaniei electorale în orice mod a unui partid, a unei alianțe de partide sau a unui candidat independent de către o autoritate publică, instituție publică, regie autonomă, companie națională, societate reglementată de Legea nr. 31/1990 ori instituție de credit la care sunt acționari majoritari statul sau unitățile administrativ-teritoriale”. De asemenea, se interzice finanțarea campaniei electorale de către societăți reglementate de Legea nr. 31/1990 care desfășoară activități finanțate din fonduri publice. „Interdicțiile se aplică în cazul societăților reglementate de Legea nr. 31/1990 care, cu 12 luni înaintea începerii campaniei electorale, au desfășurat activități finanțate din fonduri publice”, se mai arată în textul de lege.

Ei bine, nu știm despre ce fel de societăți care intră sub incidența acestui articol încălcat de candidatul Nicușor Dan este vorba, deoarece lista donatorilor a rămas, aproape în întregime, necunoscută publicului. Cunoaștem doar câteva nume de persoane fizice, care dețin afaceri, pe care președintele le-a dezvăluit în această vară. Pe listă se regăsesc doi oameni de business ale căror companii derulează afaceri cu statul.

Concret, este vorba despre soții Măriuca și Florin Talpeș, care au donat la campania prezidențială a lui Nicușor Dan suma de 810.000 de lei. Florin Talpeș controlează, direct sau indirect, companiile Bitdefender SRL, Bitdefender Voiage Ventures SRL, Pro Consultancy Services SRL, Softwin SRL și Intuitext SRL. Ei bine, această din urmă firmă figurează cu mai multe loturi adjudecate ale unui acord-cadru parafat la 1 iulie 2024 cu Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, având ca obiect furnizarea de manual școlare. Aceeași firmă a încheiat, cu aceeași instituție a statului, contracte aferente unui acord-cadru încheiat anul acesta, pe 7 iulie 2025.

De asemenea, pe lista donatorilor la campania prezidențială a lui Nicușor Dan figurează și patronul grupului Altex România, Dan Constantin Ostahie, tot cu suma de 810.000 de lei. Compania în cauză a primit contracte de la Direcția de Achiziții Publice Timișoara, mai multe spitale, mai multe primării, cu mai multe direcții județene de sănătate publică și cu Consiliul Județean Bacău.

Alt litigiu din instanță vizează amenzile primite, tot în campania electorală

Nicușor Dan, care a amenințat cu judecata (și chiar a respectat această amenințare) Autoritatea Electorală Permanentă pentru că nu i-a restituit și cei 930.000 de lei, mai are un proces cu tot cu AEP pentru anularea sancțiunilor primite și descrise mai sus.

Procesul a fost înregistrat la Judecătoria Sectorului 5 încă din data de 16 iunie 2025, după ce Nicușor Dan s-a instalat la Palatul Cotroceni, și a avut un prim termen de judecată la data de 26 iunie 2025. De atunci, s-au scurs trei termene de judecată, ultimul desfășurându-se pe 12 noiembrie 2025, soluționat cu o amânare. Așa cum arătam în ediția de la finalul săptămânii trecute, instanța a dispus reluarea judecății în data de 1 aprilie 2026, de Ziua Păcălelii.