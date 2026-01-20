Pădurar reţinut pentru infracţiuni la regimul silvic

Potrivit acesteia, poliţiştii din cadrul Serviciului de Ordine Publică - Biroul pentru Protecţia Fondului Forestier şi Piscicol au continuat cercetările într-un dosar penal de introducerea, modificarea sau ştergerea neautorizată de date în Sistemul Informaţional Integrat pentru Păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii de consecinţe juridice, în formă continuată şi concurs de infracţiuni şi uz de fals.



"În perioada 15-17 iulie 2025, un bărbat de 57 de ani, din judeţul Mehedinţi, în calitate de pădurar al Ocolului Silvic Motru, ar fi introdus date informatice în Sistemul Informaţional Integrat pentru Păduri, SUMAL 2.0, şi a emis 15 avize de însoţire pentru material lemnos, rezultând date necorespunzătoare adevărului în conţinutul acestora. De asemenea, bărbatul în cauză ar fi folosit avizele în vederea justificării lipsei de material lemnos din depozitul aflat în gestiunea sa. În urma probatoriului administrat, la data de 19 ianuarie 2026, faţă de bărbatul de 57 de ani a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore", a menţionat Ioana Sacagiu.



Bărbatul va fi prezentat, marţi, Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale.

AGERPRES