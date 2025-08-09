Bărbatul care a înjunghiat o femeie pe un bulevard din Sectorul 3, arestat preventiv

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, bărbatul este cercetat pentru tentativă de omor și tulburare a ordinii și liniștii publice.

Vineri, inculpatul, aflat pe un bulevard din Sectorul 3, în mod spontan, fără un motiv aparent, a înjunghiat în mod repetat o femeie în vârstă de 48 de ani, cu un cuțit, provocându-i răni în regiunile cervicală și toracică.

Conform procurorilor, agresiunea a avut loc după ce inculpatul a urmărit victima câteva minute pe stradă și a atacat-o în momentul în care nu se mai aflau alte persoane în apropiere.

O trecătoare a observat victima căzută la sol și, auzind strigătele acesteia, a apelat serviciul de urgență 112. Victima a fost transportată la spital de către un echipaj de ambulanță, pentru acordarea de îngrijiri medicale, starea sa fiind stabilă în prezent.

Inculpatul a fost reținut pentru 24 de ore. Sâmbătă, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările în acest caz continuă.

(sursa: Mediafax)