Patru cetățeni străini, reținuți după ce au furat bijuterii la un festival din România

„În perioada 7–10 august a.c., în urma unui festival de muzică, desfășurat în Cluj-Napoca, au fost înregistrate 16 sesizări privind furtul unor bijuterii. În acest context, polițiștii care acționau în zona festivalului au desfășurat activități informativ-operative pentru identificarea rapidă a persoanelor implicate”, transmite sursa citată.

Autoritățile au găsit, duminică seara, un bărbat de 44 de ani, cetățean străin, bănuit că ar fi comis mai multe dintre faptele semnalate. În urma cercetărilor, s-a stabilit că acesta ar fi acționat împreună cu alte trei persoane. El a fost reținut pentru 24 de ore.

Ulterior, cu sprijinul polițiștilor de frontieră din Cluj-Napoca au fost obținute informații privind deplasările persoanei în cauză cu avionul, inclusiv date care au confirmat că aceasta ar fi călătorit în România alături de celelalte trei persoane implicate.

În cursul zilei de luni, trei persoane - o femeie de 30 de ani și doi bărbați de 46, respectiv 37 de ani - au fost depistate în terminalul aeroportului, în timp ce se pregăteau să treacă prin controlul de securitate pentru îmbarcarea spre Barcelona.

Asupra persoanelor vizate au fost descoperite mai multe bunuri, printre care 18 lănțișoare din metale prețioase ce prezentau urme de rupere, parfumuri, cartușe de țigarete, pachete de cafea și alte bunuri. Acestea au fost reținute pentru 24 de ore.

