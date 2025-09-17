x close
Jurnalul.ro Ştiri Justitie Percheziții economice în Prahova și București: extrase de cont falsificate, prejudiciu de 114000 lei

Percheziții economice în Prahova și București: extrase de cont falsificate, prejudiciu de 114000 lei

de Redacția Jurnalul    |    17 Sep 2025   •   09:32
Percheziții economice în Prahova și București: extrase de cont falsificate, prejudiciu de 114000 lei

Polițiștii din Prahova au descins la trei adrese din București și Ploiești, într-un dosar de înșelăciune și fals informatic. O persoană este acuzată că a falsificat extrase de cont pentru a obține mărfuri în valoare de 114.000 lei. Două persoane au fost duse la audieri.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Prahova au efectuat miercuri dimineață trei percheziții domiciliare în București și Ploiești, într-un dosar penal privind înșelăciune și fals informatic.

În perioada mai – iulie 2025, o persoană este bănuită că ar fi falsificat mai multe extrase de cont, pe care le-a prezentat unui operator economic pentru a induce în eroare cu privire la efectuarea unor plăți. În urma acestei metode, ar fi fost livrate mărfuri, prejudiciul fiind estimat la 114.000 lei.

Două persoane suspecte au fost duse la audieri. Acțiunea a fost sprijinită de luptătorii Serviciului de Acțiuni Speciale și de Serviciul Criminalistic. Cercetările continuă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina.

