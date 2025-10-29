Kremlinul sare în ajutorul „mercenarului român”! Plan secret pentru salvarea lui Horațiu Potra din Dubai

Personalități ruse apropiate Kremlinului fac eforturi de ultim moment pentru a opri extrădarea lui Horațiu Potra, mercenarul român acuzat de complot la adresa statului român, potrivit unei investigații publicate de The Guardian.

Horațiu Potra a fost reținut la 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, împreună cu fiul și nepotul său, în timp ce încercau să zboare spre Moscova. Procurorii români îl acuză de conspirație cu politicianul de extremă dreapta Călin Georgescu, într-un plan de „răsturnare a ordinii constituționale”.

Autoritățile române colaborează cu oficialii din Emiratele Arabe Unite pentru a asigura extrădarea lui Potra, în timp ce anchetatorii cred că acesta încearcă să obțină azil politic în Rusia.

Eforturile de a bloca extrădarea sunt conduse de Igor Spivak, președintele Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu – organizație strâns legată de Ministerul de Externe al Rusiei – și de Alexander Kalinin, un fugar de origine moldovenească, sancționat de UE și SUA pentru activități pro-Kremlin.

„În prezent, încercăm să oprim extrădarea lui Potra. Am angajat un grup de avocați reputați în Dubai și intenționez să merg personal acolo”, a declarat Spivak.

Potra a încercat recent, fără succes, să anuleze mandatul de arestare emis de instanțele din România. Cazul scoate la lumină legături tot mai clare între Potra și cercuri influente de la Moscova.

Fost membru al Legiunii Străine Franceze, Potra a fost ulterior gardă de corp pentru lideri din Orientul Mijlociu, inclusiv emirul Qatarului. A fondat companii militare private și a trimis luptători în zone de conflict precum Republica Centrafricană și Congo, fiind comparat adesea cu defunctul lider al grupului Wagner, Yevgeny Prigozhin.

Potrivit procurorilor, aproximativ 300 de luptători ai lui Potra au fost capturați în Congo la începutul anului, în timp ce luptau alături de forțele guvernamentale.

În România, Potra este asociat cu Călin Georgescu, politician ultranaționalist pro-rus. În decembrie, Potra și mai mulți colaboratori au fost reținuți scurt timp după ce autoritățile au descoperit arme ilegale și sume mari de bani, în contextul unor presupuse planuri de proteste violente la București.

Ancheta procurorilor include dovezi ale contactelor repetate ale lui Potra cu oficiali ruși, inclusiv ambasadorul Rusiei la București, Valery Kuzmin, precum și călătorii frecvente la Moscova.

Surse citate de The Guardian susțin că autoritățile ruse ar fi dat undă verde intervenției lui Spivak și Kalinin pentru eliberarea mercenarului. Deși Spivak afirmă că acționează „din proprie inițiativă”, organizația sa colaborează frecvent cu Ministerul rus de Externe.

Spivak ar urma să zboare la Dubai pentru a se întâlni cu Potra, deși recunoaște că încercarea de a opri extrădarea pare sortită eșecului. Potrivit surselor, Horațiu Potra ar putea fi extrădat în România chiar joi.