Cum au încercat constructorii din Capitală să „păcălească” statul cu 3 milioane de lei

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală, luni și marți, împotriva a șase persoane fizice pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată, în cadrul unui dosar penal ce vizează înregistrarea de achiziții fictive în domeniul construcțiilor, al transportului de mărfuri și al organizării de evenimente.

De fapt, în sarcina inculpaților s-a reținut că, în calitate de administratori în fapt și în drept ai unui număr de cinci societăți comerciale, în perioada 2018-2022, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, au dispus, în mod repetat, evidențierea în contabilitatea societăților și declararea fiscală a unor achiziții de bunuri și servicii de la un număr de 9 societăți comerciale tip „fantomă” și două societăți comerciale „cu identitate furată”, în valoare totală de 17.460.328 lei, ce reprezintă operațiuni comerciale fictive.

Prin acest mecanism infracțional au cauzat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în valoare totală de 3.202.621 lei (669.623 euro), reprezentând TVA și impozit pe profit.

Față de patru dintre inculpați s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților până la concurența sumei de 3.202.621 lei. Măsura sechestrului a fost aplicată efectiv asupra următoarelor bunuri: cinci case, trei apartamente și 12 terenuri intravilane și extravilane a căror evaluare acoperă prejudiciul cauzat. De asemenea, unul dintre suspecți, în procedura aducerii la cunoștință a acuzației penale, a achitat în integralitate prejudiciul reținut în sarcina sa.

