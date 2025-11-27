Judecătorul Gheorghe Liviu Odagiu a fost ales președinte al CSM

În cadrul şedinţei de Plen a Consiliului Superior al Magistraturii a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului judecătorul Gheorghe Liviu Odagiu, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii.

Totodată, în cadrul aceleiași şedinţe, a fost ales în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului procurorul Bogdan-Silviu Staicu, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii.

Mandatul președintelui, cât și al vicepreședintelui Consiliului Superior al Magistraturii este de 1 an, iar exercitarea acestuia de către noua conducere a Consiliului va începe de la data de 7 ianuarie 2026.

Gheorghe Liviu Odagiu a fost preşedintele Curţii de Apel Alba Iulia şi este specializat în materie penală. În periaoda 2006 - 2013, Odagiu a fost judecător la Judecătoria Sibiu. El a absolvit în 1998 Facultatea de drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj Napoca.

Bogdan-Silviu Staicu este prim-procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București. A absolvit în 1999 Facultatea de Drept din cadrul Universității București.

Judecătorul Gheorghe-Liviu Odagiu şi procurorul Bogdan-Silviu Staicu îi înlocuiesc pe judecătoarea Elena-Raluca Costache, respectiv pe procurorul Claudiu-Constantin Sandu.

(sursa: Mediafax)